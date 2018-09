Sonuçları "New England Journal of Medicine"da yayımlanan çalışmada, geçmişte kalp rahatsızlığı ya da felç geçirmemiş 70 yaşından büyüklerin düzenli olarak Aspirin kullanmasının iç kanama riskini artırdığı öne sürüldü.



ABD ve Avustralya'da geçmişte kalp rahatsızlığı geçirmemiş, sağlıklı ve 70 yaş üstü 19 bin 114 kişinin izlendiği çalışmada, katılımcıların yarısına 5 yıl boyunca her gün düşük dozda Aspirin, diğer yarısına ise plasebo verildi.



Aspirin alan ve almayan kişilerin sağlık durumu düzenli olarak yapılan testlerle takip edildi.



Çalışmanın sonuçları, kan sulandırıcı etkisi olan Aspirin'in, katılımcılarda kalp rahatsızlığı riskini azaltmadığını ya da bir faydası olmadığını aksine mide kanaması geçirenlerin sayısının arttığını gösterdi.



Monash Üniversitesinden Prof. Dr. John McNeil, "Sonuçlar, dünya genelinde herhangi bir sağlık nedeni olmaksızın düşük dozda Aspirin kullanan yaşı ileri, sağlıklı milyonlarca kişinin bunu gereksiz yere yapıyor olabileceği anlamına geliyor. Zira çalışma, Aspirin'in kanama riskini azaltıcı yönde kapsamlı bir faydası olmadığını gösterdi." dedi.



Aspirin'in 70 yaş üstü, daha önce kalp krizi ya da felç geçirmemiş kişiler için gözle görülür bir faydası olmadığına ve herhangi bir tıbbi neden olmadığı durumlarda Aspirin ile kendi kendine tedavinin tavsiye edilmediğine dikkati çeken araştırmacılar, bulguların kalp krizi ya da felç geçiren kişiler için geçerli olmadığını ve bu kişilerin doktor tavsiyesine uyması gerektiğini belirtti.



VİDEO: ASPİRİN ALZHEIMER'I ÖNLEYEBİLİR Mİ?