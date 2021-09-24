Astigmat nedir, dereceleri nelerdir?

Astigmat, korneanın ya da göz merceği kavisinin normal bir biçimde olmaması ve bundan dolayı bulanık görmeye yol açan yaygın bir göz kusurudur.



Gözün net görebilmesi için, göze gelen ışınların kırılması ve arka taraftaki retina bölgesine odaklanması gerekmektedir. Kornea yani gözümüzün ön tarafında yer alan şeffaf tabaka ve gözün merceği gelen bu ışınları kırar.

Göz, gelen ışınları retinada odaklanamaz ve bulanık görmeye neden olursa o zaman astigmat var demektir.

ASTİGMAT NEDEN OLUR?



Astigmat gözün en ön kısmındaki saydam tabaka yani korneanın şekil bozukluğundan kaynaklanır. Normalde yuvarlak olan korneanın, eliptik şekilde düzensiz kavislenmesine bağlı ortaya çıkan durumdan dolayı astigmat olur.

ASTİGMAT BELİRTİLERİ

Gölgeli görme



Gözlerde aşırı kayma



Göz ağrısı



Gece araç kullanırken görmede zorlanma



Net görmek için gözleri kısma



Bulanık görme



Çift görme



Baş ağrısı



Uzun süreli okuma ya da bir şeye odaklanma sonrası göz yorgunluğu

ASTİGMAT DERECELERİ



0,50-1,00 arasındaki astigmat dereceleri



Bu derecede olan hastalar için ciddi bir risk yoktur. gözlük kullanmayı gerektiren bir durum değildir. Düzenli doktor kontrollerine gidilmesi gerekir.



1,00-4,00 arasındaki astigmat dereceleri



Bu dereceye miyop ya da hipermetrop gibi göz kusurları da araya girdiği için gözlük kullanılması gerekir. Bu aralıktaki astigmat hastalarının her ay düzenli olarak göz doktoruna muayene olmaları gerekir.

4,00 ve üzerindeki astigmat dereceleri



Göz sorununu teşkil eder. Göz muayenesi şarttır. Düzenli muayene olunmazsa bu durum diğer göz sorunlarına da neden olabilir. Gözlük kullanmak gerekir. Bilgisayar, telefon, kitap ve ışık gibi etkenlere karşı gözlerini korumaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu astigmat dereceleri daha da ilerleyebilir.



ASTİGMAT TEDAVİSİ



Astigmat, basit bir göz muayenesi ile teşhis edilir. Tedavisi için birkaç yöntem vardır:



Gözlük



Gözlük, bulanık görme şeklini düzelterek gözün net görmesini sağlar. En yaygın yöntem olan gözlük, astigmat derecesini etkilemez.



Kontakt Lensler



Astigmat sorunu için torik lensler olarak adlandırılan yumuşak kontakt lensler tercih edilebilir. Eğer astigmat derecesi daha yüksek ise gaz geçirgen sert kontakt lensler kullandırılır.



Göz Lazer Ameliyatı



En etkili yöntemlerden biri de göz lazer ameliyatıdır. Böylece gözleriniz ışık ışınlarını daha iyi odaklayabilir. Bunu gözlük ya da lens kullanmak istemeyenler tercih edebiliyor. Bu ameliyatla %90 oranla başarılı sonuçlar alınmaktadır.



