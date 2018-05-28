Bugüne kadar Avrupa'da 600'den fazla, Türkiye'de ise 60'ın üzerinde hastanın "Atan kalbe mitral kapak tamiri" yöntemiyle ameliyat edildiğini belirten Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Köksal, Cemal Keskin’in solunum cihazına bağlanması ve kalbinin durdurulması halinde yaşından dolayı bazı sorunlar ile karşılaşma riskinin yüksek olacağını söyledi.



"TÜRKİYE'DE 1,5 YILDIR UYGULANIYOR"



Samsun’da yaşayan Cemal Keskin’in nefes darlığı ve yürüyememe şikayeti ile kendisine başvurduğunu söyleyen Prof. Keskin, hastanın kalp kapağında kaçak olduğunu aktararak, yapılan işlem hakkında şunları söyledi:



"Öncelikle amacımız kalp kapakçığını tamir etmekti çünkü kalp kapakçığı tamir edildiğinde kan sulandırıcı ilaç kullanmasına gerek kalmıyor ve vücuduna yabancı bir madde girmiyor. Avrupa'da son 8 yıldır Türkiye'de de 1,5 yıldır uyguladığımız "Atan kalpte mitral kapak tamiri" denilen bir yöntemi uygun bulduk. Açık kalp ameliyatındaki risk Cemal Bey'de 5'te 1 daha azalıyor, 3 santimetrelik bir meme altı kesisi yapıyoruz, Cemal Bey'in kalbi durmuyor, akciğerleri durmuyor ve ameliyat sonrası iyileşme daha iyi oluyor."



"YOĞUN BAKIMDA KALMA SÜRESİ AZALIYOR"



Daha önce yapılan rutin ameliyatların hepsinin açık ameliyat olduğunu söyleyen Prof. Dr. Köksal, kalp ve akciğerlerin durduğunu, hastanın suni bir dolaşım sistemine bağlandığını söyleyerek "Bu suni dolaşım sistemine bağlı olarak akciğerlerin iyileşmesi zor olabiliyor. Hastalar daha fazla yoğun bakımda kalıyorlar. Standart bir kapak ameliyatının riski yüzde 3 civarında iken, atan kalpte mitral kapak tamirinin riski yüzde 1'lerde. Yoğun bakım süresi azaldı. Bütün diğer ameliyatlardaki kalp ve akciğer makinesine bağlanmanın getirdiği riskleri bertaraf ediyor" dedi.



"AMELİYAT SONUCUNU OPERASYON SIRASINDA GÖREBİLİYORUZ"



Ameliyatı kalbi çalışırken yaptıkları için istedikleri sonucu anında gördüklerini belirten Köksal, "İstediğiniz sonucu anında gördüğünüz için ameliyata son verebiliyorsunuz. Kapak tamirinin bittiğini, kapaktaki kaçağın sona erdiğini görüyoruz ve ameliyata son verebiliyoruz. Gerçek zamanlı tamirin sonucunu görebiliyoruz. Açık kalp ameliyatlarında kalp durunca biz tamiri yapıyorduk sonra kalbi tekrar çalıştırıyor ve tamir olup olmadığını görmeye çalışıyorduk. Toplam bir açık kalp tamir ameliyatı 4-5 saat sürerken bu ameliyat 1,5 saat sürüyor" ifadesini kullandı.



EN BÜYÜK İSTEĞİ BİSİKLETE BİNMEK



87 yaşındaki hasta Cemal Keskin ise ameliyattan öncesine göre kendisini çok daha iyi hissettiğini belirtti ve en büyük arzusunun Samsun'a döndükten sonra bisiklete binmek olduğunu açıkladı. Keskin, ameliyat öncesi merdiven inip çıkmakta, yürümekte zorluk çektiğini belirtirken artık daha rahat hareket edebildiğini de söyledi.



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