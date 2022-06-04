Atık sular takip altında

İzleme istasyonlarında sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik, debi, kimyasal oksijen ihtiyacı ve askıda katı madde parametreleri ölçülüyor. Sonuçlar anlık şekilde merkeze iletilerek kayıt altına alınıyor.



Atık su arıtma tesislerinin sayısı da artıyor. 2002 yılında 145 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 35’ine atık su arıtma hizmeti veriliyordu. 2021 yılı sonu itibarıyla tesis sayısı 1176’ya çıkarılarak hizmet oranı yüzde 89’a yükseltildi.Yüzde yüz hedefi için belirlenen tarih ise 2023.

