Avrupa'da 166 gizemli hepatit vakası

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), nisan ayında İngiltere ve kıta Avrupasında 166 gizemli hepatit vakası olarak bilinen hastalık görüldüğünü bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 28.04.2022 - 21:47

Avrupa'da 166 gizemli hepatit vakası

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ECDC'nin risk değerlendirmesi raporunda daha önce sağlıklı olan çocuklarda görülen ve sebebi bilinmeyen ağır akut hepatit vakalarında artış olduğu belirtildi.

İngiltere'de 20 Nisan itibarıyla 111 vaka, diğer Birliği (AB) ülkelerinde 27 Nisan itibarıyla 55 vaka tespit edildiği aktarıldı.

vakalarının nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirilen raporda, Avrupa'daki çocuk nüfusuna yönelik riskin şu anda tam olarak değerlendirilemediği ifade edildi.

İngiltere'deki vakaların büyük kısmında hastalarda adenovirüs de bulunduğu, bunun artan adenovirüs vakalarıyla bağlantılı olabileceği, konunun tespiti için incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Raporda hastalıkla ilgili teorilerden birinin, "normal şartlarda hafif geçmesi beklenen adenovirüs enfeksiyonu bulunan çocuklarda bir eş etkenin daha ağır bir enfeksiyona veya karaciğer hasarına yol açması" şeklinde değerlendirildiği aktarıldı. Hastalığa yol açabilecek diğer nedenlerin de göz ardı edilmediği vurgulandı.

ECDC, her ihtimale karşı adenovirüsün bulaşmaması için zeminlerin dezenfekte edilmesi, ellerin temiz tutulması gibi genel hijyen uygulamalarına başvurulmasını tavsiye etti.

Dünya Örgütü, 16 Nisan'da, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Yayılan virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü bildirilmişti.

GİZEMLİ HEPATİT HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocukların aşağıdaki belirtiler için kontrol edilmesi, bunların varlığının tespit edilmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması istendi:

  • Sürekli olağandışı yorgun hissetmek
  • İştah kaybı
  • Karın ağrısı
  • Gözlerin veya cildin beyaz kısmının sararması (sarılık)
  • Koyu idrar
  • Soluk, gri renkli dışkı (kaka)
  • Kaşınan cilt
  • Kas ve eklem ağrıları
  • Yüksek ateş

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