Avrupa'da yayıldı, Türkiye'de de vakalarda artış var. Özellikle çocuklar hedefte
10.12.2025 08:50
NTV - Haber Merkezi
Avrupa'da hızla artışa geçen influenza vakaları, Türkiye'de de görülmeye başlandı. Özellikle çocuklar ve kronik hastalar için risk var. (Haber: Dilşad Dede Taşkın)
Influenza vakalarında artış var.
Artış Avrupa'da başladı. Son bir haftada, grip vakaları iki kat arttı.
Letonya, influenza salgını ilan etti. Salgın nedeniyle Japonya, Avustralya ve İngiltere'de bazı bölgelerde okullar tatil edildi.
Vakalar, Türkiye'de de artışa geçmeye başladı. Bu artış, özellikle çocuklar etkiliyor.
Kalabalık sınıflarda eğitim gören çocukların hastanelere başvurularında artış söz konusu.
Uzmanlar, hastalığın çocuklar ve yaşlıları daha çok etkilediğine dikkat çekiyor.
INFLUENZA BELİRTİLERİ NELER? BELİRTİ GÖSTERENLER NE YAPMALI?
-Öksürük
-Ateş
-Boğaz ağrısı
-Yaygın vücut ağrısı
-Nefes darlığı
-Üşüme, titreme
-Nadir olarak ishal, mide bulantısı ve kusma
-Baş ağrısı
-Yorgunluk hissi
Bu belirtilerin görülmesi halinde, bir hekim kontrolünde tedavi büyük önem taşıyor.
Hızla bulaşan hastalık nedeniyle, çocuğun okula gönderilmemesi gerekiyor.
Evde bakımda ise ev halkının önlem alması şart.
Hastalığın başlangıç evresinde tanı konması önemli. Doktorlar, hasta olmayan ev halına da koruyucu dozda ilaç önerebiliyor.
DOKTOR MUTLAKA TANI KOYMALI
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Günay Cantürk, hastayı bir doktorun görüp, tanıyı kesinleştirmesinin önemine dikkat çekti.
"Ağızdan ateş düşürücü vermek kusma yapabiliyor." diyen Cantürk, "Mikrobun kendisine karşı kullandığımız ilacı var. O ilacı erken başlamak önemli." ifadesini kullandı.
Virüsün hızlı yayıldığını söyleyen Cantürk, hastalığın 65 yaş üstü ve çocuklarda daha ağır geçtiğini belirterek, "Yakınlarını korumak amacıyla kullandığımız ilaçtan korunma dozunda verip, korumamız lazım." diye konuştu.