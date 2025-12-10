Avrupa'da yayıldı, Türkiye'de de vakalarda artış var. Özellikle çocuklar hedefte

DOKTOR MUTLAKA TANI KOYMALI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Günay Cantürk, hastayı bir doktorun görüp, tanıyı kesinleştirmesinin önemine dikkat çekti.

"Ağızdan ateş düşürücü vermek kusma yapabiliyor." diyen Cantürk, "Mikrobun kendisine karşı kullandığımız ilacı var. O ilacı erken başlamak önemli." ifadesini kullandı.

Virüsün hızlı yayıldığını söyleyen Cantürk, hastalığın 65 yaş üstü ve çocuklarda daha ağır geçtiğini belirterek, "Yakınlarını korumak amacıyla kullandığımız ilaçtan korunma dozunda verip, korumamız lazım." diye konuştu.