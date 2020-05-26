Avusturya'da corona virüs hastasına akciğer nakli

Avusturya'nın başkenti Viyana’da bulunan bir tıp merkezi geçen hafta corona virüs hastasına akciğer nakli gerçekleştirdi. Başarılı şekilde gerçekleştirilen ameliyat Avrupa bir ilk olarak tarihe geçti.

DHA 26.05.2020 - 09:45

Organ nakli için Türkiye'ye gelen hasta sayısı 2 kat arttı.jpg

Avusturya'nın başkenti Viyana’da bulunan bir tıp merkezinde geçen hafta corona virüs hastasına akciğer nakli gerçekleştirildi.

Tıbbi merkezden yapılan açıklamada 45 yaşındaki corona virüs hastasının, akciğer naklinden başka bir şansı kalmadığı ifade edildi. Bu sebeple hastaya akciğer nakli yapıldı.

Nakil yapılan kadının 8 haftadır corona virüsle mücadele ettiği ve akciğerlerinin çok zarar gördüğü belirtildi. Ameliyat sonrası hastanın durumunun iyi olduğu ve istikrarlı bir iyileşme içinde olduğu belirtildi.

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