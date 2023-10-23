Ayak sağlığının bozulması, günlük rutinleri engelliyor

Peki ayaklarda en sık görülen rahatsızlıklar arasında neler yer alıyor?



Ayak mantarı: Ayak mantarı, genellikle ayak parmakları ya da tırnaklarında görülen bir deri hastalığıdır. Kaşıntı, görüntü, kızarıklık gibi belirtililerle ortaya çıkan ayak mantarına ayakların uzun süre nemli ve terli kalması, yaralanma, uzun süre ayakkabı kullanma gibi etkenler neden olur. Bu enfeksiyon hastalığı, erken teşhis edilerek yayılmadan engellenebilir.



Nasır: Ayakların sürtünmeye ve basınca maruz kaldığı bölgelerinde ortaya çıkan nasır, derinin kalınlaşmasıyla birlikte sinir ve dokulara baskı yapar. Bu yüzden, kişinin canını acıtabilir. Derinin kısmi olarak sertleşmesi, kızarması, hassaslaşması belirtileriyle fark edilebilen nasır, özel tedavi yöntemleriyle çözülebilir.



Batık Tırnak: Tırnakların kıvrılarak ayak parmaklarının köşesine doğru büyümeye başlaması ve parmağa baskı yapması olarak ifade edilen batık tırnak, en çok baş parmakta görülür. Bu rahatsızlık can yakıcı olmakla birlikte sıklıkla tekrar edebilir. Ayrıca zaman zaman enfeksiyona da neden olabilir. Kolaylıkla teşhis edilebilen batık tırnak, uzman yardımıyla ayak zarar görmeden engellenebilir.



Topuk dikeni: Topuk kemiğinde gelişen sivri uçlu kemik büyümesi şeklinde tarif edilen bu rahatsızlık, kas ve bağ dokusunda meydana gelen zedelenme, aşırı yük binmesi veya zorlanma gibi durumlar sonucunda ortaya çıkar. İltihap, ağrı, çıkıntı gibi belirtileri bulunan topuk dikenini yaşayanların sportif aktivitelerden, sert yüzeylere temas etmekten kaçınmaları gerekir. Bu sorunun çözülmesi için ise küçük operasyonların yanı sıra tabanlık gibi yardımcı materyallerin sürekli olarak kullanılması gerekebilir.



Diyabetik ayak: Şeker hastalığının uzun sürmesine, kan şekerinin kontrol altına alınamamasına bağlı olarak doğan diyabetik ayak hastalığı, kendini his kaybı, kuruluk, yanma, çatlama gibi belirtilerle gösterir. Enfeksiyon ve geçmeyen yaralara yol açabilen bu hastalık, bacağın kaybedilmesine bile neden olabilir. Ancak hasta, bu aşamaya gelmeden önce uzmanların tedavi yöntemleriyle sorunu ortadan kaldırabilir.



Ayaktaki rahatsızlıklar neden ortaya çıkar?



Hareketsizlik, aşırı kilo ve ayak bakımını ihmal etmek gibi durumlar ayak sağlığını bozan başlıca nedenler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra ayağı sürekli zorlayan davranışlarda bulunmak, ayak yapısına uygun olmayan ayakkabılar tercih etmek de ayakta sorunlar yaşanmasına yol açıyor. Günlük hayatımızı olumsuz etkileyen ayak sağlığı problemlerini kalıcı ve etkin bir şekilde çözmek için ise düzenli bakım yapmak gerekiyor.

Sorunun uzmanların müdahale etmesi gereken bir seviyeye ulaşması ya da erken teşhis edilmesi gerekliliği halinde ise Modern Ayak Sağlığı Merkezi gibi tıbbi kurumlardan profesyonel destek almak kritik bir önem taşıyor.