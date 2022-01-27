BA.2 varyantı nedir, belirtileri nelerdir?

Son günlerde dünya gündeminde yer alan ve Omicron'un mutasyona uğramış hali olarak bilinen BA.2 varyantının 40 ülkede tespit edildiği açıklandı.

Testlerde anlaşılması oldukça zor olan BA.2, bu nedenle "Gizli Omicron" olarak da adlandırılıyor.

Daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanan Gizli Omicron'un çok daha hızlı bulaşma veya bağışıklıktan daha fazla kaçma yeteneğine sahip olabileceği öne sürüldü.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alper Şener, BA.2 varyantının Omicron'un diğer varyantlarına göre daha hızlı yayıldığını belirterek, "Daha ağır klinik tabloya, ölüme sebep olduğuna dair elimizde bir veri yok." dedi.

BA.2 VARYANTI NEDİR?



BA.2, orijinal Omicron – BA.1’in bir alt neslidir, ancak hem yayılmasını daha hızlı hem de tespit edilmesini zorlaştırabilecek bazı farklılıklara sahip olduğu tespit edildi.



Omicron varyantı ile BA.2 varyantı arasında büyük bir yapısal fark bulunmuyor ancak BA.2 varyantının bilim insanlarına karşı yarattığı en büyük zorluk mevcut testlerde ortaya çıkmaması oluyor.

BA.2 VARYANTININ BELİRİTLERİ NELERDİR?



BA.2 varyantı için henüz yeni bir semptom tanımlanmadı. Söz konusu varyantın, Omicron’un bir alt-soyu olduğundan, benzer Omicron semptomlarının ortaya çıktığı tespit edildi.

BA.2 beliritleri arasında da yorgunluk, öksürük, burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı görüldüğü söylenebilir.

Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Fakültesi'nde görevli Dr. Andy Pekosz ise, BA.2 varyantına ilişkin yaptığı açıklamada “Omicron varyantıyla ilgili bildiğimiz bir diğer şey de semptomların diğer varyantlara göre farklı olması. Covid-19'da en çok karşılaşılan koku kaybı Omicron'da yok. Daha çok öksürük ve boğaz ağrısı Omicron'un belirtileri arasında” ifadelerine yer vermişti.

OMİCRON İÇİN 'KÖTÜ SENARYO' UYARISI

