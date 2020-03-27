Babası sağlık çalışanı olan minik kızdan çağrı: Lütfen evde kalın

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından, sağlık çalışanı babası, corona virüs (Kovid-19) ile mücadele eden Alara Elif Baş'ın vatandaşlara çağrı yaptığı bir video paylaştı.



Videoda, S.B.Ü. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Uz. Dr. Tolga Baş'ın kızı Alara Elif Baş, vatandaşlara, "Babam sizi sevdiklerinize kavuşturmak için fedakarca çalışıyor. Siz de beni babama kavuşmaktan mahrum bırakmayın. Lütfen evde kalın" çağrısında bulunuyor.



İşte minik Alara'nın o çağrısı:

