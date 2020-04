Bağışıklık sisteminizi böyle güçlendirin

Bağışıklık sistemi nedir?



Bağışıklık sisteminin temel görevi vücuda giren ya da oluşan yabancı yapılara (virüs, bakteri, kanser hücresi) karşı vücudu korumaktır. Bağışıklık sisteminin desteklenmesi ve güçlendirilmesi; bireyin hastalıklara karşı direnç kazanmasına yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin zayıflığı sadece enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini değil kanser gibi daha tehlikeli hastalıklara da yakalanma olasılığını artırır. Soğuk algınlığına kolay yakalanıyorsanız ve bu, yılda 2-3 defa veya daha fazla oluyorsa, sık sık aftlar görülüyorsa, kronik enfeksiyonunuz varsa bu durumda bağışıklık sistemi üzerinde durmanız gerekir. O zaman bağışıklık sisteminin çeşitli yollardan desteklenmesi gerekmektedir. Bunun en önemli yolu ise yaşam tarzı değişikliği ve beslenme desteği almaktır.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için bunlara dikkat edin!

· Sigara ve alkolü mümkün olduğunca içmeyin



· Düzenli bir beslenme alışkanlığı geliştirin



· Olması gereken vücut ağırlığının üstüne çıkmayın



· Sebze ve meyve tüketimini artırın



· Düzenli egzersiz yapın



· Hayvansal kaynaklı besinlerden istenilen düzeyde tüketmeye özen gösterin



· Doğru ve düzenli bir uyku düzeni alışkanlığı geliştirin



Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler



Bağışıklık sistemini yediğimiz besinlerle desteklemek gerekir. C , A, E vitaminleri, selenyum ve bazı antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirmemize yardımcı olur.



Bu besin öğelerinin en çok bulunduğu besinler ise:



· Kuşburnu, yeşil çay



· Yeşil yapraklı sebzeler, yeşil ve kırmızı biber, domates, havuç, soya fasülyesi, soğan, sarımsak, patates pırasa, turp, fesleğen, nane, dereotu, rezene, kereviz, maydanoz, roka ve tere



· Kivi, kayısı, kara üzüm, beyaz üzüm, kiraz, ahududu, böğürtlen, erik, çilek, elma



· Fındık, ceviz



· Yağlı tohumlar ve özü ayrılmamış tahıllar



· Kuru baklagiller, bezelye



· Kakao



· Balık



· Zeytin ve zeytin yağı



Zayıf insanların bağışıklığı da zayıf mıdır?



Boya göre sağlıklı kiloda olmak bağışıklık sistemini güçlü tutmak için önemlidir. Beden kitle indeksinin (BKI) 19-25 arasında olması sağlıklı kiloda olmak için gereklidir. Fakat bir insanın BKI'nin bu aralıkta olması bağışıklık sistemi de çok güçlüdür anlamına gelmez. Bağışıklık sistemini güçlü kılan şey beslenme ve vücudun alınan besinlerden faydalanabilme yeteneğidir. Alınan besinlerden en fazla faydayı da hareket ederek ve karışık beslenerek sağlarız. Fazla kiloda olmak da zayıf olmak da sağlıklı beslenmenin işareti sayılamaz. Önemli olan sağlıklı kiloda kalıp, korumak ve dinç kalabilmeyi sağlamaktır. Bir insan ancak karışık beslenerek ve antioksidanlardan zengin bir beslenme ile bağışıklık sistemini güçlü tutabilir. Aynı şekilde beslenerek zayıf ya da fazla kilolu insanlar da bağışıklık sistemini güçlü tutabilirler. Fakat zayıf insanlarda yetersiz beslenme problemi dolayısıyla antioksidanlardan fakir beslenme riski vardır, şişmanlarda ise alınan fazla kalorinin karşılığı olarak antioksidan ihtiyacı da artar. Bu nedenle şişmanlarda da yetersiz antioksidan alma riski bulunur. Bu nedenle aslında BKI 19-25 arasında olan insanların bağışıklık sistemi hem zayıf olanlara hem de fazla kilolu olanlara göre daha kuvvetlidir.



Çocuğunuzun bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler



· Yeni doğandan itibaren tüm aşılarını yaptırın.



· Ellerini düzenli ve sık yıkamasını sağlayın. Ellerin sık yıkanması birçok enfeksiyon hastalığından korunmada en önemli koruyucu mekanizmadır. El yıkamasının mümkün olmadığı durumlarda el dezenfektanı kullanın.



· Düzenli ve dengeli beslenmesini sağlayın.



· Protein,karbonhidrat ve yağ içeriği dengeli ayrıca vitaminden zengin meyve ve sebze tüketimine özen gösterin.



· Bol sıvı tüketmesini sağlayın.



· Yeterli ve düzenli uyumasına dikkat edin.



· Sigara dumanından uzak tutun.



· Mecbur kalmadıkça kalabalık mekanlara sokmayın.



· Hasta kişi ve çocuklardan uzak tutun.



· Mevsimine uygun giydirin.



· Yaşına uygun ve düzenli spor yapmasını sağlayın.



Bağışıklık sisteminin zayıf olduğu nasıl anlaşılır?



Bağışıklık sistemi bizi birçok hastalığa ve enfeksiyona karşı koruyan vücudun savunma mekanizmasıdır. Bu mekanizmanın bozulması birçok fonksiyonu etkiler ve hastalıkları da beraberinde getirir.



Bağışıklık sisteminizin zayıf olduğuna işaret eden belirtiler:



· Hazımsızlık



· Şiş ve ağrılı bezler



· Koku alamama, salgı yokluğu, solunum güçlüğü



· Saç dökülmesi ve donuk saç rengi



· Kırışık ve kuru cilt



· Sertleşmiş ve şiş eklemler,



· Dikkat bozukluğu, ilgisizlik, isteksizlik ve halsizlik



· Depresyon



Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bağışıklığı destekleyici bir yaşam tarzı, yani doğru beslenme alışkanlığı benimseme, düzenli uyku ve egzersiz önerilir.



Çocuklarda güçlü bir bağışıklık sistemi için yapılması gereken aşılar



Çocukların bağışıklık sistemi, birçok hastalığa karşı yetersiz kalabilir ve desteklenmesi gerekebilir. Beslenme, uyku ve egzersizin yanında aşılama da önemlidir. Üstelik aşılama bağışıklık sistemini de güçlendirir. Bağışıklık sistemi tam gelişmemiş, beş yaşın altındaki çocuklar hastalıklara karşı daha korunmasızdır. Bu yüzden, çocuklara ek koruma gerekir bu da aşılama ile mümkündür. Çocukları bekleyen virüs ve bakteriler oldukça fazladır. Bunlardan bazıları: Difteri, boğmaca, su çiçeği, kabakulak, kızamık, tetanos... Ülkemizde devlet desteği ve gözetiminde tüm bu hastalıklara karşı aşılama yapılmaktadır.



Ağır egzersiz kanser yapabilir!



Yediğimiz besinler vücuda enerji vermek amacıyla oksijenle yanarlar. Yanma sırasında vücuda zararlı olan serbest radikaller (yanan gıdalardan geriye kalan parçacıklar) oluşur. Sigara, alkol, ağır egzersiz yapmak, hava kirliliği, ultraviyole ışınları, radyasyon gibi çevresel faktörler de hücreleri etkiler ve serbest radikalleri artırır. Bunların çoğalması kalp hastalıkları, kanserler ve yaşlanmanın olumsuz etkilerinin görülmesi gibi sağlık sorunlarının daha kolay ve hızlı ortaya çıkmasına neden olur. Antioksidanlar bu duruma karşı vücudunuzun savunma mekanizması olan bağışıklık sistemini destekler. En önemli antioksidanlar ise C ve E vitaminleri ile beta karoten olarak sıralanır.



Yılda 2'den fazla grip oluyorsanız dikkat!



Bağışıklık sisteminin görevi, vücudu bütün dış etkenlerden, virüs, bakteri ve mikroorganizmalardan korumak, vücutta oluşmuş yabancı maddelerin de vücuttan atılmasını ya da korunmasını sağlamaktır. Bu sistemdeki olası problemler sık enfeksiyon geçirmekten kansere kadar birçok hastalığa neden olabilir. Yılda iki kereden fazla gribal enfeksiyon geçirmek bağışıklık sistemindeki bir soruna işaret edebilir. Bu durumda nerede yanlış yapıldığını, neyin eksik olduğunu kontrol etmek gerekir. Elde edilen sonuçlara göre de tercihen doğal, gerekirse dışarıdan takviye ile tedavi yapılmalıdır. Ancak kullanılacak takviyelerin mutlaka doktor kontrolünde, ek rahatsızlıklar dikkate alınarak tüketilmesi gerekir. Eğer tüm eksikler giderildiği halde problem varsa, sistemi bozan kronik bir hastalık olup olmadığına bakılıp tedavisi yapılmalıdır. Özellikle de kronik akciğer, karaciğer hastalıkları ile tiroit sorunları bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir.



Her şeyin başı bağışıklık!



Güçlü bir bağışıklık sistemi, sağlıklı olmanın gerçek formülüdür. Vücuda sağladığı faydalar şunlardır:



· Enfeksiyonların şiddetini azaltır



· Soğuk algınlığı, nezle ve diğer enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltır



· Kanser hücrelerinin yok edilmesini en yüksek seviyeye çıkarır



· Canlılığı azaltan toksik kimyasalların birikmesini önleyerek, enerji düzeyini arttırır



· Vücudu çevredeki radyasyon ve kirlerden korur



· Yaşlanma sürecini yavaşlatır