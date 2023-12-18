Bahçe ile uğraşmak felç ve bunama riskini azaltıyor

İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırmaya göre daha çok bitki ve ağaç olan ortamlarda yaşamak bunama ve felç geçirme riskini düşürüyor.

55 yaşlarındaki 420 bin İngiliz vatandaşının yer aldığı araştırmaya göre bunun ana nedeni yeşil ortamlardaki hava kirliliğinde azalma.



Araştırmacılar felç, demans ve ölümlere ilişkin 12 yıllık sağlık verilerini inceledi ve bunları insanların evlerinin 300 metre civarındaki yeşil alanlara yakınlığıyla karşılaştırdı.



Bu sırada 8 bin 568 kişiye felç, 5 bin 648 kişiye demans teşhisi konuldu. Bazıları felç sonrasında demans geliştirdi.



En fazla yeşil alana sahip olanlar en düşük riske sahipti. Felç geçirme olasılıkları yüzde 8, ölme olasılıkları ise yüzde 14 daha azdı.



Stroke Association tarafından yürütülen araştırmaya göre, ağaçlar ve diğer bitkiler hava kirliliğini emip filtreliyor; bu da felç ölümlerinin yüzde 21'ine engel oluyor.



Yeşillik ayrıca depresyonu azaltıyor ve açık hava aktivitelerini destekleyerek felç riskini daha da düşürüyor.

