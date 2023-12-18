Bahçe ile uğraşmak felç ve bunama riskini azaltıyor

Araştırmaya göre daha yeşil bir mahallede yaşamak felç ve bunama riskini ciddi ölçüde azaltıyor. Bahçesi olan veya bahçe ile uğraşan insanların bunama riski yüzde 13 daha az.

Bahçe ile uğraşmak felç ve bunama riskini azaltıyor

İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırmaya göre daha çok bitki ve ağaç olan ortamlarda yaşamak ve felç geçirme riskini düşürüyor.

55 yaşlarındaki 420 bin İngiliz vatandaşının yer aldığı araştırmaya göre bunun ana nedeni yeşil ortamlardaki hava kirliliğinde azalma.

Araştırmacılar felç, demans ve ölümlere ilişkin 12 yıllık verilerini inceledi ve bunları insanların evlerinin 300 metre civarındaki yeşil alanlara yakınlığıyla karşılaştırdı.

Bu sırada 8 bin 568 kişiye felç, 5 bin 648 kişiye demans teşhisi konuldu. Bazıları felç sonrasında demans geliştirdi.

En fazla yeşil alana sahip olanlar en düşük riske sahipti. geçirme olasılıkları yüzde 8, ölme olasılıkları ise yüzde 14 daha azdı.

Stroke Association tarafından yürütülen araştırmaya göre, ağaçlar ve diğer bitkiler hava kirliliğini emip filtreliyor; bu da felç ölümlerinin yüzde 21'ine engel oluyor.

Yeşillik ayrıca depresyonu azaltıyor ve açık hava aktivitelerini destekleyerek felç riskini daha da düşürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...