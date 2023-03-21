Bakan Koca duyurdu: 42 bin 500 personel alımı yapılacak

Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığı bünyesine 42 bin 500 personel alımı yapılacak.
Sağlık Bakanı Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.
KPSS ile yapılacak alımda; KPSS ile 6 bin 69 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecek.
42.500 YENİ PERSONEL İSTİHDAMI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2023
KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması… https://t.co/qXnOvyIInx
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 85 bin personel alımı için ilk etap tamamlanmış ve 42 bin 500 kişi işe alınmıştı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" demişti.