Bakan Koca duyurdu: HPV aşılaması başlayacak

Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısının ücretsiz olması için yürütülen kampanya sonuç verdi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada ''Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız ve kapsamını kademe kademe genişleteceğiz'' dedi.

HPV AŞISI İÇİN KRİTER NE?



Aşı birçok ülkede 9 yaşından itibaren kız ve erkek çocuklarına yapılabiliyor.

Bakan Koca'nın açıklamasında sosyal gerçeklik ve medeni hal vurgusu vardı.

''HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok'' diyen Koca şöyle devam etti:

''Ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk kararlar alınmasının kimseye bir faydası yok. Yaptığımız planlamaya göre, yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız.''

3 DOZU YAKLAŞIK 3 BİN TL



HPV aşısının 3 doz ücreti yaklaşık 3 bin TL.



Aşının ücretinin SGK tarafından ödenmesi için açılan çok sayıda dava var.



Sonuçlanan davaların çoğunda mahkeme, kadınların lehine karar verdi.



RAHİM AĞZI KANSERİ HAKKINDA



Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen 4.kanser türü.



Türkiye'de her yıl bin 500 kadına rahim ağzı kanseri teşhisi koyuluyor.