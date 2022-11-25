Bakan Koca duyurdu: HPV aşılaması başlayacak

Uzun süredir ücretsiz olması için kampanya yürütülen, rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısına dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez açıklama yaptı. Koca, "Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız" dedi.

Bakan Koca duyurdu: HPV aşılaması başlayacak

Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan aşısının ücretsiz olması için yürütülen kampanya sonuç verdi.

Bakanı , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada ''Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız ve kapsamını kademe kademe genişleteceğiz'' dedi.

HPV AŞISI İÇİN KRİTER NE?

Aşı birçok ülkede 9 yaşından itibaren kız ve erkek çocuklarına yapılabiliyor.

Bakan Koca'nın açıklamasında sosyal gerçeklik ve medeni hal vurgusu vardı.

''HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok'' diyen Koca şöyle devam etti:

''Ancak ülkemizin sosyal gerçekliklerinden kopuk kararlar alınmasının kimseye bir faydası yok. Yaptığımız planlamaya göre, yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız.''

Bakan Koca duyurdu: HPV aşılaması başlayacak - 1

3 DOZU YAKLAŞIK 3 BİN TL

HPV aşısının 3 doz ücreti yaklaşık 3 bin TL.

Aşının ücretinin SGK tarafından ödenmesi için açılan çok sayıda dava var.

Sonuçlanan davaların çoğunda mahkeme, kadınların lehine karar verdi.

HAKKINDA

Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen 4.kanser türü.

Türkiye'de her yıl bin 500 kadına rahim ağzı kanseri teşhisi koyuluyor.

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