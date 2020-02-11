Bakan Koca: Sağlık personeli ve mürettebat taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın Bilkent yerleşkesinde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.



Dün İdlib'de 5 askerin rejim güçlerinin saldırısı sonu şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını anımsatan Koca, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı ve sabır diledi. Koca, yaralıların da hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.



Bugün Bilim Kurulunun 9. toplantısını yaptığını anlatan Koca, Kurulun getirdiği önerileri bakanlığın uyguladığını aktardı.



Bakan Koca, yeni tip koronavirüs ile ilgili gelişmeleri, kurulda alınan kararları ve tedbirleri kamuoyuyla geciktirmeden paylaştıklarının altını çizerek bilgilendirmenin de düzenli olarak yapılmaya başlanacağına işaret etti.



Çeşitli sosyal medya ortamlarında aslı olmayan, vatandaşları tedirgin etmeye yönelik propagandalar yapıldığını ifade eden Koca, virüsün Türkiye'ye girişini önlemeye yönelik yoğun bir çaba harcadıklarının altını çizdi. Koca, bu hususta Bilim Kurulunca önerilen tedbirleri hayata geçirmeye özen gösterdiklerini dile getirdi.



Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek üzere, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Merkezinde görevlendirilen iki kurul üyesinin bugün Cenevre'ye gittiğini belirten Koca, şöyle devam etti:



"Ayrıca ülkemizin uzun zamandır geçerli olan, sık sık bilim kurullarının önerileri ile güncellenen 'Pandemi Eylem Planı' mevcut. Herhangi bir salgın olduğunda, birçok bölgede enfeksiyonun görülme durumunda Pandemi Eylem Planı'nı devreye sokmak üzere hazır olduğumuz ve bunu her yıl da Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda güncellediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Salgın olduğunda tedbir alan değil önceden her yıl olabilecek salgına karşı eylem planı içinde olduğumuzu ve tedbirleri aldığımızı söylemek istiyorum. 2019 Eylül ayında son bu eylem planımızı da Bilim Kurulunun önerisiyle güncellemiştik."



Bakan Koca, hazırlıklara dayalı olarak yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren, DSÖ'nün önerilerinden önce birçok tedbirin devreye sokulduğuna dikkati çekti.



Koruyucu kıyafetler, maskeler ve benzeri tedbirler için yeterince stok olduğunun altını çizen Koca, şunları kaydetti:



"Tedavi için gerekli serum stokumuz ecza depolarımızda mevcut olup üretilen bu ürünler için çok hızlı ülkemizde üretim yapılabilmesi de planlandı. Bu konuda medikal sektörümüzün rezerv kapasitesi hızla aktif hale gelmek üzere bir plan yapıldı.



Antiviral ilaç stokumuzun da yeterli bir şekilde Halk Sağlığı depomuzda mevcut olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Pandemi Eylem Planı'nda karantina amaçlı kullanabileceğimiz sağlık tesislerimizi de belirlediğimizi ifade etmek istiyorum. Burada tehdit zamanlarında buna göre yapılanmalarını ve nasıl çalışacaklarına dair planlarımızın da hazır olduğunu, özellikle hastane kapasitelerinin yetersiz kalabileceği durumlarda istediğimiz yere kurabileceğimiz 50 yataklı 48 sahra hastanemiz mevcut. Bu hastanelerin kurulması da 24 saatte olabilmektedir."



Periyodik olarak yapılan il pandemi hazırlık değerlendirme toplantılarında illerin hazırlık durumlarının da ele alındığını aktaran Koca, yeni tip koronavirüse özgü olarak bakanlığın kılavuz yayımladığını anımsattı. Koca, bu kılavuzda sağlık personelinin şüpheli bir vaka ile karşılaştığında nasıl davranacağına dair bilgilerin mevcut olduğunu, sahada çalışan personele yüz yüze eğitimlerle de bilgilendirmelerin yapıldığını söyledi.



"MEVSİMSEL GRİP VAKALARININ SAYISINDA DA DÜŞÜŞ GÖZLEMLİYORUZ"



Bakanlık olarak önceliklerinin yeni tip koronavirüsün Türkiye'ye girişini engellemek olduğuna işaret eden Koca, bununla ilgili havaalanlarında, sınır kapılarında sürekli gözetimler yapıldığını belirtti. Koca, Çin'den Türkiye'ye gelen uçuşların da tedbiren ay sonuna kadar durdurulduğunu hatırlatarak, "Tüm yurt dışı kaynaklı uçuşlarla gelen yolcuları termal kamera, karantina odası, negatif basınçlı sedye dahil olmak üzere hizmeti yapmaya, şüpheli vaka olursa tecrit edilmek üzere de gerekli tedbirlerin hazır olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.



Koca, sözlerine şöyle devam etti:



"Hayvansal ürünlerin Çin'den ithalatına yasak konulduğunu geçen hafta söylemiştim. Koronavirüs konusundaki halkımızdaki farkındalık seviyesinin yüksek olması sayesinde vatandaşlarımız sağlıklarını korumak için aldıkları tedbirlere de daha fazla dikkat etmeye başlamışlardır. Bu dönemde sık el yıkamak, öpüşme ve tokalaşmadan kaçınılması, gribal enfeksiyon geçirenlerin kalabalık ortamlardan uzak durması, başkalarına bulaştırmamak için maske kullanması gibi tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında da düşüş gözlemliyoruz.



Aile hekimlerimize, hastanelerimize viral enfeksiyon şikayeti ile başvuranların sayısında anlamlı düşüş tespit ettik. Aynı düşüşü bu şikayetleri gidermek için kullanılan ilaçların ve antiviral ilaçların eczane çıkış rakamlarında da tespit ediyoruz."



Koca, çocuk hasta grubunda üçte bir oranında genel viral enfeksiyon, üst solunum yolu enfeksiyonlarında azalma kaydedildiğini, bu vakaların geçen hafta itibarıyla yüzde 15'lere kadar düştüğünü bildirdi.



"LABORATUVARIMIZDA BU KİT KULLANILMAYA BAŞLANDI"



Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs için mevcutta kullanılan testlerin 4-24 saat arasında sonuç verebildiğini hatırlatarak bu konuyla ilgili bakanlığın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce daha hızlı sonuç veren yerli bir kit üzerinde çalışmaya başlandığını vurguladı.



Koca, şöyle devam etti:



"Bu kit, geçen hafta tamamlandı. Bu kitin ortalama test sonucunu verdiği süre 90 ila 120 dakikaya kadar düşebildi. Yani 4-24 saat arasında sonuç veren daha önce PCR yöntemiyle referans laboratuvarımızın çalıştığı kit yerine, yerli bir kit geliştirilerek bu süre 90-120 dakika arasına çekilebildi ve geçen hafta perşembe günü laboratuvarımızda bu kit kullanılmaya başlandı, doğruluğu yüzde 100'e yakın, yüzde 995 oranında olan bir teknik olduğunu özellikle söylemek istiyorum.



Daha önceki kitin maliyeti dörtte bir oranına indi. İngiltere, Fransa ve Almanya'da benzer bir şekilde kit geliştirdiklerini ifade etmişlerdi ama o geliştirilen kitin süresi 90 dakikaya kadar inebilmiş değil. Önümüzdeki haftalarda bu süreyi daha da kısaltma noktasında arkadaşlarımız gayret ve çaba içindeler."



"CUMA GÜNÜNE KADAR GÖZLEMLERİ DEVAM EDECEK"



Bugün itibarıyla dünyada görülen vaka sayısı 43 bin 138'e, hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısının da 1018'e ulaştığını ifade eden Koca, hastalığın Çin dışında hala çok sınırlı durumda olduğunu vurguladı.



Çin'den getirilen kişilerin sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Koca, "Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözetim altında tuttuğumuz yolcularımızla ilgili 3. kez alınan numunelerin sonuçları negatif çıktı" dedi.



Bu kişilerin bugün itibarıyla gözlem altında bulundukları 10. günlerinin tamamlandığını dile getiren Koca, sözlerine şöyle devam etti:



"Cuma günü, 14. günleri tamamlanmış olacak. Bilim Kurulumuzun önerisi doğrultusunda özellikle seyahat esnasında güvenli yaklaşım içinde bulunan olan sağlık personelimiz ve uçuş mürettebatımızın hastaneden 10. günü tamamlandıktan sonra çıkarılmalarını, evde yine sağlık personelimiz tarafından gözetim altında 14 güne tamamlanması kararı verildi. Bu çerçevede sabah mürettebat ve sağlık personelimiz taburcu edildiler, evlerinde sağlık personelimiz tarafından 14 güne tamamlamak üzere gözetim altında kalmış olacaklar.



Çin'de kalan ve Çin'de yaşayan getirdiğimiz yolcularımızla 42 kişiyle ilgili söylüyorum, 14 güne tamamlamak üzere yani cuma gününe kadar karantina hastanemizde bu süreçte gözlemleri devam etmiş olacak."

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