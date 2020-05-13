Bakan Koca: Şimdi sıra çocuklarda

Corona virüs önlemleri kapsamında bugün 4 saatliğine dışarıya çıkabilecek çocuklar için Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yanı sıra Sağlık Bakanı Koca'da çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Fahrettin Koca, '' Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var'' açıkmasında bulundu.

Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız. pic.twitter.com/EEX19URi53 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 13, 2020

''MARKET YERİNE DOĞADAN ALACAKLARINIZI ALIN''

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş altı çocukların bugün 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkışına izin verilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.



Çocukların dört saat boyunca dışarıda olabileceklerini hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:



"Şu aşamada dışarıya çıkabiliyor olmak, arkadaşlarla buluşup oyun oynamak anlamına gelmesin. Markete gidelim istediğini alalım anlamına gelmesin. Aile büyüklerimizi ziyarete gidelim, özledik, görüşelim anlamına gelmesin. Bu sürecin sizin kontrolünüzde olmasına lütfen dikkat edin. Çocuklar, arkadaşları, sevdikleri yerine ağaçlara sarılsınlar. Marketten alacakları yerine doğadan alabildiklerini alsınlar, derin nefesler, daldan meyveler gibi. Bol bol yürüsünler, koşsunlar ama kalabalıklara karışmasınlar. Sadece yürüme mesafesinde kalabileceklerini lütfen unutmayalım. Bu hepimizin sağlığı, geleceği için çok önemli."