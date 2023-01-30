Bakan Koca'dan ilaç temini açıklaması: Kısa zamanda pek çok ilaç piyasaya verilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocukluk çağı enfeksiyonlarında kullanılan ve temininde sıkıntı yaşanılan şurup formlu antibiyotiklerden son 2 ayda piyasaya 4,9 milyon kutu sunulduğunu bildirdi.



Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretiminin artırıldığını belirtti.



Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı olduğuna ve dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar yaşandığına değinen Koca, kısa zamanda eksikliği hissedilen antibiyotiklerin, çocuk şurupları dahil olmak üzere pek çok ilacın piyasaya verileceğini ifade etti.



Bakan Koca, "Çocukluk çağı enfeksiyonlarında kullanılan, temininde sıkıntı yaşanılan şurup formlu antibiyotiklerden 2022 Aralık ayında piyasaya 1,8 milyon kutu, bugün itibarıyla Ocak 2023'te ise piyasaya 3,1 milyon kutu arz edildi. Şubat ayında üretim miktarını daha da artırmaya çalışıyoruz." bilgisini verdi.



"RUHSATLI OLMAYAN İLAÇLARIN ÜLKEYE GİRİŞİNDE İLAÇ TAKİP SİSTEMİ'NE KAYDINI SAĞLAYACAĞIZ"



Türkiye'de ruhsatı olmayan ilaçlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, şunları kaydetti:



"Az sayıda hastaya özel olarak getirilen, başka ülkelerde ruhsatlı, Türkiye'de ruhsatı olmayan ilaçlar var. Bunlardan biri için ileri sürülen iddiaların gereği yapılmıştır. Kısa zamanda, bizde ruhsatlı olmayan ilaçların ülkeye girişinde İlaç Takip Sistemi'ne kaydını sağlayacağız. Her bir ilaç kutusunun, onu diğer kutulardan ayıran bir kimlik numarası var.

Kutuyu, üretimden reçete edildiği hastaya kadar takip ediyoruz. Eczane raflarındaki tüm ruhsatlı ilaçlar bu İlaç Takip Sistemi'ne kayıtlı. Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil."