Bakan Koca'dan "malpraktis yasası" açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan, malpraktis yasası ile ilgili açıklama yaptı.



Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği malpraktis yasası için de geçerli. Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır. Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak."



MALPRAKTİS NEDİR?

Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kurallarında malpraktis kavramı; bilgisizlik, tecrübesizlik ya da hekimin hatasından dolayı hastanın zarar görmesi şeklinde tanımlanmıştır. Bu tür olumsuzluklar sebebiyle hastanın zarar görmesi halini hukuk sistemimiz güvence altına almıştır.

12 Mayıs 2022 tarihinde TBMM'de “Sağlıkta Şiddet Yasası” görüşmelerinde sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan "malpraktis" davaları da yer aldı. TBMM tarafından konuya ilişkin kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi yasaya eklenerek kabul edilmişti.