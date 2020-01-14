Bakan Koca'dan 'Propofol' açıklaması (Anesteziden öldü iddiası)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "propofol" etken maddeli anestezi ilaçlarına ilişkin, "İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil" dedi.



Koca, "propofol" etken maddeli anestezi ilaçlarının bazı serilerinin piyasadan çekilmesine ilişkin, "İlaç Takip Sistemi, üretimden hastaya kadar bu süreci takip eden bir sistem. Buradan blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil. Vatandaşımızın bu anlamda tedirgin olmasını gerektiren bir durum söz konusu değil" diye konuştu.



Bakan Koca, yapılan bloklama sonrası bu ilacın bir kullanımının olmadığını belirterek, bununla ilgili incelemelerinin devam ettiğini, herhangi bir sorun görünmediğini aktardı.

Müdahale sonrası hayatını kaybeden Ramazan Gök

ANESTEZİ RAMAZAN GÖK'Ü ÖLDÜRDÜ İDDİASI



Isparta'da iddiaya göre, 55 yaşındaki Ramazan Gök endoskopi müdahalesi için gittiği hastanede verilen anestezi nedeniyle rahatsızlandı.



Aynı gün kendisi ile birlikte enkoskopi 7 hasta da rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.



8 hastadan Ramazan Gök yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



OLAY ÜZERİNE BAKANLIKTAN ''ACELE'' TALİMATI



Sağlık Bakanlığı, Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları sonrası, 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'çok acele' ibareli yazı gönderek, ilacın kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat verdi.



Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin ise söz konusu anestezi ilacının, eczanelerde satılmadığını söyledi.

VİDEO: ANESTEZİ İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER (ARŞİV)