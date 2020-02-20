Bakan Koca'dan Rize'deki corona virüs şüphesine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın mevsimsel grip olduğunun belirlendiğini ve bugün taburcu edileceğini bildirdi.



Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, corona virüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testlerinin tamamlandığını ifade etti.



Koca, "Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın corona virüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek" bilgisini verdi.



CORONA VİRÜSE KARŞI TEKNOLOJİ SAVAŞI

