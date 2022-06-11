Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına: Önemli iyileştirmeler çok yakın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler öngören yasa teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtiğini belirterek, "Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın" dedi.

Haberler - DHA 11.06.2022 - 04:00

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına: Önemli iyileştirmeler çok yakın

Sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler öngören yasa teklifi  Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. 

Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren düzenlemeyle ilgili Bakanı , sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarla 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın. Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar. Malpraktis davaları için çıkarılan yasa, yönetmeliklerle birlikte, umulmayan sonuçlar doğuracak. Her konuda sonuç, şu an görüneni aşacak" açıklamasında bulundu.

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