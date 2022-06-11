Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına: Önemli iyileştirmeler çok yakın

Sağlıkla ilgili yeni düzenlemeler öngören yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren düzenlemeyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarla 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın. Özlük hakları, emeklilik konusunda sevindirici netlik olmadığını düşünenler yanıldıklarını yakında anlayacaklar. Malpraktis davaları için çıkarılan yasa, yönetmeliklerle birlikte, umulmayan sonuçlar doğuracak. Her konuda sonuç, şu an görüneni aşacak" açıklamasında bulundu.