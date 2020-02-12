Bakan Koca'dan sözleşmeli sağlık personeli atama açıklaması

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alacak.



Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı duyuruda, ''KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. Bu atamaların, vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun'' ifadelerini kullandı.

Bakanlık bünyesine alım yapılacak 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli; 3 bin 762 hemşire, bin 91 ebe ve 3 bin 476 sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimci, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist, ve sağlık fizikçisi için kadro ayrıldığı duyuruldu.

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ TERCİH TARİHLERİ

Sözleşmeli sağlık personeli alımları tercih kılavuzu daha yayımlanmadı. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanan kılavuzun ardından adaylar tercihlerini 14-20 Şubat tarihleri arasında yapacak.

Sağlık Bakanlığı 2019 yılında 17 bin 689 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. İkiye bölünen atamaların ilki Aralık 2019'da yapıldı. İlk atama döneminde 8 bin 845 personelin ataması tamamlanmıştı.

