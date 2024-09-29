Bakanlık uyardı: Merdiven altı kozmetik ürünlerine dikkat!

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kozmetik ürünlerin güvenli kullanılmasına yönelik 4 uyarıda bulundu.



Açıklamada pudra, allık ve far gibi ürünlerin nemli ortamlarda bekletilmemesi ve su gibi maddelerle seyreltilmemesi gerektiği belirtildi.



Ürünlerin oda sıcaklığında korunması gerektiği ifade edildi.

"ÜRÜNLERİN RENGİNE VE KOKUSUNA DİKKAT!"



Ürünlerin kullanım ömrüne yönelik de bir uyarı geldi.



Rengi veya kokusu değişen, kuruyan ya da akışkanlığı değişen ürünler sağlığı tehdit ediyor.



Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı onaylıdır" yazısına itibar edilmesi çağrısı da yapıldı.

Kanun gereği Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun kozmetik ürünlere herhangi bir izin veya onay belgesi düzenlemediği belirtildi.

"MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERDEN UZAK DURULMALI"



Tüketici, merdiven altı ürünler konusunda uyarıldı. Açıklamaya göre, düşük fiyatlı ürünlerden uzak durulmalı.



Kozmetik ürünler, bilinen satış noktalarından temin edilmeli.

