Bakanlık'tan corona virüs için 'WhatsApp Danışma Hattı'

DHA 22.04.2020 - 13:31 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 13:38
Sağlık Bakanlığı'nca corona virüsle mücadele kapsamında, ''Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 WhatsApp Danışma Hattı'' kurulduğu açıklandı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
''Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı kuruldu. Yeni koronavirüs hastalığı hakkında 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 WhatsApp Danışma Hattı’ndan bilgi alabilirsiniz.''