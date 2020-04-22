Bakanlık'tan corona virüs için 'WhatsApp Danışma Hattı'

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Koronavirüs hastalığı hakkında 0541 888 01 84 numaralı SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz'' denildi.

DHA 22.04.2020 - 13:31 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 13:38

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Sağlık Bakanlığı'nca corona virüsle mücadele kapsamında, ''Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 WhatsApp Danışma Hattı'' kurulduğu açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

''Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 WhatsApp Danışma Hattı kuruldu. Yeni koronavirüs hastalığı hakkında 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 WhatsApp Danışma Hattı’ndan bilgi alabilirsiniz.''

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