İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen istihbarat ve analiz çalışmaları kapsamında, Hatay Havalimanı'ndan İstanbul aktarmalı şekilde Bahreyn'e gitmek üzere işlem yapan bir şahıs şüpheli olarak belirlendi.



Söz konusu şüphelinin işlemlerini tamamladıktan sonra herhangi bir gümrük beyanında bulunmadan uçuşunu gerçekleştirmek istemesi üzerine şahsın el çantasında ve bavulunda arama yapıldı. Kontroller neticesinde bir kısmı baklava kutularına gizlenmiş toplam bin 891 kutu ilaç ele geçirildi.



İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ön analizlerde, kaçak ilaçların halk sağlığını tehlikeye atabilecek içeriklere sahip olduğu, üretiminde de herhangi bir denetim ve kontrol işlemi bulunmadığı tespit edildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.