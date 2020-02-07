"Bakteri katili" virüs üretildi (Antibiyotiğe dirençli bakterileri öldürecek)

“Antibiyotiğe duyarlı bakterileri yok eden ‘görünmez virüs’ ürettik.”



Bu açıklama İngiltere'deki Ulusal Fizik Laboratuvarı araştırmacılarına ait.



Dirençli bakterileri yok etmek için yollar arayan bilim insanları, laboratuvarda "bakteri katili" virüs üretmeyi başardıklarını duyurdu.



Bu virüsün en önemli özelliği insanları değil, sadece zararlı bakterileri hedef alması.



Araştırmacılar virüsün bakterileri adeta güdümlü bir füze gibi arayıp bulduğunu söylüyor. Bunu sağlamak içinse pozitif ve negatif elektrik yüklerinin birbirini çekmesi prensibi kullanılmış.



Bakterilerin negatif yüklü olduğunu söyleyen bilim insanları, pozitif yüklü virüsün bakterilere adeta yapıştığını söylüyor.



Nötr yüklü vücut hücreleri ise virüsten etkilenmiyor. Araştırmacılar virüsün bağışıklık sistemi için de görünmez olduğunu belirtiyor. Bu sayede insana zarar vermeyen virüs, vücut tarafından da düşman olarak algılanmıyor.



Araştırmanın sonuçları Amerikan Nanokimya Topluluğu dergisinde yayımlandı.



“İNSANLIĞIN SONUNU GETİREBİLİR” İDDİASI



Laboratuvarda güveler üzerinde yapılan deneylerde, sentetik virüsün bakterilere kısa sürede büyük zarar verdiği iddia edildi.



Araştırmacılar 3 yıl içinde insanlar üzerinde testlere başlanmasını hedefliyor.



Kimi uzmanlarsa bu tarz virüslerin kontrolden çıkması halinde insanlığın sonunu getirebileceğini öne sürüyor.



VİDEO: ANTİBİYOTİK KIYAMETİ KAPIDA (24.06.2019)