"TEMİZLETMEDEN BÜTÜN OLARAK DERİN DONDURUCUYA ATIN"

Uzun süreli saklama şartları hakkında uyarılarda bulunan Erkan Arslanbenzer, balığın temizlenmesinin koku sinmesine yol açtığını belirterek şunları kaydetti:

"Palamudu derin dondurucuya bütün olarak atmalarını tavsiye ediyorum. Balık temizlenince şok kokusu ete giriyor. Ama bütün atıp streçler veya vakum yaparlarsa daha uzun bekleme süresi olur. Ayıklandığı zaman balığın eti açıkta kalıyor, poşete koysalar dahi dondurucu kokusu ve ağır kokular siner, ancak bütün koyarlarsa balığın içine hiçbir şey giremez. Balık temizlenip iç organları çıkarılarak, dilimlenip veya fileto yapılarak açıkta bırakıldığında, ya da doğrudan poşete konulduğunda etin dış hava ile teması artar. Derisi veya koruyucu katmanı kalmadığı için derin dondurucudaki diğer gıdaların kokusunu, nemini veya dondurucunun o ağır kokusunu içine çeker. Ben sadece streçlere sarıp derin dondurucuya atmalarını tavsiye ediyorum."

"POŞETTE DEĞİL, TABAĞA ALARAK SAKLAYIN"

Bilinçli ve sağlıklı tüketim için balığın evde doğru muhafaza edilmesi gerektiğini belirten Erkan Arslanbenzer, kısa süreli saklama şartları hakkında şunları söyledi:

"Birkaç gün içinde tüketilecek balıklar derin dondurucuya değil, buzdolabının normal soğutucu kısmına konulmalıdır. Vatandaşlarımız balığı poşetten çıkarıp bir tabağa almalı ve hava almasını sağlamalıdır. Aksi takdirde balıklar poşet içinde terleme yapar, solar ve buzdolabındaki diğer kokuları içine çeker."

Arslanbenzer, tezgâhlardaki bu bolluk ve hareketliliğin kış sonuna kadar sürmesini beklediklerini ifade ederek vatandaşlara sağlıklı ve bilinçli tüketim çağrısında bulundu.