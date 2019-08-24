Manisa'nın Turgutlu ilçesinde “balık pulu” hastalığı ile mücadele eden ve ciddi zorluklar yaşayan 150 kişi geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’na seslenmiş, özellikle ilaç konusundaki mağduriyetlerinin giderilmesini istemişti.



Yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan “Asitretin” etken maddeli ilacın, firmanın üretimi durdurması nedeniyle yaklaşık üç aydır piyasada bulunmadığını belirtti.



“Yabancı menşeli üretici firma, artık bu ilacı üretmeyeceğini ve piyasaya vermeyeceğini tarafımıza beyan etmiştir” diyen Koca, “balık pulu” hastaları için yerli ilaç üretimine geçileceğini aktardı.



“YERLİ MUADİL İLAÇ, EYLÜL AYININ İLK HAFTASI PİYASAYA VERİLECEK”



Bakan Koca’nın açıklamasında, “Özellikle, halk arasında Balık Pulu olarak bilinen İktiyozis hastalığının tedavisinde kullanılan bu ilacın üretiminin durdurulması üzerine Bakanlık olarak yerli üretim için harekete geçtik. İlacı kullanan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına Temmuz ayında ilacın tam muadili için yerli bir firmaya ruhsat verdik. Yerli muadil ilaç, Eylül ayının ilk haftası piyasaya verilecektir. Ayrıca, genetik geçişli olması sebebiyle Manisa Turgutlu’da daha sık görülen bu hastalıktan mustarip vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına ilgili firmayla görüşerek, ilk üretimin bölgeye sevkini temin edeceğiz” ifadeleri yer aldı.