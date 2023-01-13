Balık Pulu Hastalığı nedir? Balık Pulu Hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

BALIK PULU HASTALIĞI (İKTİYOZİS VULGARİS) NEDİR?

Balık pulu (iktiyozis vulgaris) hastalığında genetik nedenlerle ya da yaşanan farklı rahatsızlıklara bağlı olarak cildin nem tutan koruyucu bariyeri bu özelliğini kaybedebilmektedir. Aynı zamanda yeni deri hücreleri çok hızlı üremeye başlarken, eskiyen deri hücreleri de çok yavaş dökülmektedir. Bu durum ciltte pullu görünümde bir birikime neden olmaktadır.

Hastaların cildinde ortaya çıkan görüntü balık cildine benzediği için bu durum balık pulu hastalığı olarak ifade edilmektedir. Balık pulu hastalığı nadir görülen bir rahatsızlıktır ve genellikle hafif geçirilmektedir. Ancak şiddetli balık pulu hastalığı ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Hafif seyreden balık pulu hastalığı aşırı kuru cilt ile karıştırılabildiği için teşhiste bazı gecikmeler ya da zorluklar olabilmektedir.

BALIK PULU HASTALIĞI (İKTİYOZİS VULGARİS) BELİRTİLERİ

Balık pulu hastalığının belirtileri genellikle ciltle ilişkilidir. Bazı hastalarda bu belirtiler hafif seyrederken, bazılarında ise oldukça şiddetlidir. Hastalığın başlıca belirtileri şu şekilde sıralanabilir:



- Çok kuru ve kalın cilt dokusu

- Deride kaşıntı



- Cildin dökülmeler nedeniyle kahverengi, beyaz ya da gri renk alması



- Kafa derisinde pul görünümü

- Ciltte kızarıklık

- Deride pul oluşumu ve dökülme.



Bu belirtiler vücudun belli yerlerinde görülebileceği gibi vücudun tamamına da yayılabilir. Deri dökülmeleri yaygın olarak dirsek, diz, baldır ve bacağın alt kısmında görülse de kafa derisi, el ve ayaklar ve avuç içleri gibi bölgelerde de cilt çatlakları ve deri dökülmeleri görülebilir.



Balık pulu hastalarında bu belirtilere bağlı olarak ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri ter bezlerinin yeteri kadar çalışamamasıdır.

BALIK PULU HASTALIĞI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?



Genetik geçişli olan balık pulu hastalığının belirtileri benzer olmakla beraber genetik geçiş anlamında bazı farklılıkları olan birkaç tipi mevcuttur.

Çoğunlukla otozomal dominant geçiş yapan türün sık görülmesine rağmen Y kromozumundan dolayı taşınan bir formu da vardır. Bu türünde yalnızca erkek çocuklar hastalanırlar. Genetik geçişin dışında bazı hastalıkların sonrasında da kazanılan türleri bulunur.

BALIK PULU HASTALIĞI (İKTİYOZİS VULGARİS) NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Balık pulu hastalığının günümüzde kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Uygulanan tedaviler balık pulu hastalığının ilerlemesini durdurmaya ya da şikayetleri azaltmaya yöneliktir. Ancak farklı rahatsızlıklara bağlı olarak sonradan edinilmiş balık pulu hastalığında altta yatan nedene yönelik tedavilerden sonra hastalık gerileyebilir.



Balık pulu hastalığı tedavisinde uygulanan yöntemler şunlardır:

İlaç tedavisi: Balık pulu hastalığını şiddetli geçiren hastalarda ağızdan ilaç tedavisi uygulanabilir. A vitamininin sentetik türevleri olan sentetik retinoidler (izotretinoin, asitretin) kullanılabilmektedir.

Retinoidler, bilinen kemik toksisitesi ve diğer komplikasyonları nedeniyle yalnızca ciddi vakalarda kullanılır. Retinoidler bebekte sakatlıklara neden olabileceği için hamile kadınlarda kullanılması tavsiye edilmez.

Cilt kremleri: Kuruyan cilt için özel kremler kullanılabilir. Krem uygulamalarının özellikle banyodan sonra cilt hala nemliyken kullanılması etkinliği artırabilir.

Alfa-hidroksi asitler, üre veya propilen glikol içeren losyonlar cilt nemini artırmak konusunda etkili olabilir. Seramidler ve diğer lipidleri içeren cilt kremleri de yaşanan pullanmaya iyi gelebilir.