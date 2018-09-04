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Balığın, zengin vitamin içeriği ve güçlü besin değeri nedeniyle hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından düzenli tüketilmesi gereken bir besin olduğunu söyleyen Emsey Hospital Beslenme Diyet Uzmanı Evnur Saray, balık yemek için 6 önemli nedeni şöyle anlatıyor:



Kalp sağlığını korur, yüksek tansiyon ve kalp krizi riskini azaltır: Yüksek miktarda Omega-3 yağ asitine sahip olan balık kalp sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Omega3 yağ asitleri kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü (HDL) artırır. Kanın pıhtılaşmasını önleyerek akışkanlığı arttıran yağ asitleri kan basıncını düşürerek yüksek tansiyonu önler ve kalp yetmezliği riskini önemli oranda azaltır. Araştırmalar, düzenli olarak balık tüketen bireylerin kalp krizi, kalp çarpıntısı ve kalp hastalığı riskinin daha düşük olduğunu göstermiştir



Beyindeki gri maddeyi arttırır ve alzheimer riskini düşürür: Yaşlanmanın doğal sonuçlarından biri de kişiye bağlı olarak beyin fonksiyonunun bilişsel anlamda gerilemesidir. Ancak Alzheimer hastalığı gibi ciddi nörodejeneratif hastalıklar da yaşlanmaya bağlı olarak gelişebilir. Balık yağının ve Omega3 yağ asidinin faydalarından biri de Alzheimer riskini düşürmesidir. Beynimizde, bilgiyi işleyen, hatıraları saklayan, bellek ve duyguları kontrol nöronları içeren temel fonksiyonel doku gri madde olarak adlandırılmıştır. Her hafta balık yiyen insanların beyin merkezlerinde daha fazla gri madde bulunduğu yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır.



Depresyonun önlenmesi ve tedavi edilmesine yardımcıdır: Kalp hastalığı veya obezite kadar gündeme gelmiyor olsa da, depresyon günümüzde önemli sağlık sorunlarından biri. Çok sayıda kontrollü araştırma, omega-3 yağ asitlerinin depresyona karşı faydalı olduğunu ve antidepresan ilaçların etkinliğini önemli ölçüde artırdığını da göstermiştir. Özellikle somon, uskumru ve ton balığı gibi yüksek oranda Omega3 yağ asitlerini barındıran balıkların depresyona karşı büyük fayda sağladığı yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır.



İnsülin işlevini arttırır, diyabete karşı koruma sağlar: Kaliteli protein kaynağı olan balık aynı zamanda Omega 3 yağ asidi içermektedir. Omega 3 diyabeti olmayan bireylerde insülinin işlevini arttırarak diyabete karşı koruma sağladığı gibi diyabet hastalarında oluşabilecek inflamasyonu önlemeye yardımcıdır. Ayrıca balıktaki yüksek D vitamini içeriğinin vücudumuzun bağışıklık sistemine ve glikoz metabolizmasına olumlu etkisi görülmektedir.



Göz sağlığını korur, sarı nokta hastalığı riskini azaltır: Yaşa bağlı görme kaybı veya sarı nokta hastalığı olarak bilinen Makula Dejenerasyonu riskini azaltan Omega3 yağ asiti ve balık yağı görme ve göz sağlığının korunmasında için önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte balık etinde bulunan A vitamini gözler için oldukça faydalıdır. Yaşa bağlı göz rahatsızlıklarının en aza indirilmesinde etkilidir.



Çocuklarda beden ve zekâ gelişimine katkı sağlar, astım hastalığından korur: İnsan vücut ağırlığının yaklaşık %4’ünü oluşturan mineraller, çocukların büyüme ve sağlıklı gelişim için son derece önemlidir. Bebek ve çocuklarda zekâ gelişimini destekleyen balığın bileşimindeki DHA, görme ve nörolojik gelişimin sağlıklı bir biçimde gelişmesinde son derece etkin rol oynar. Bol miktarda içerdiği fosfor ve kalsiyum yönüyle, kemik ve diş gelişimine önemli katkı sağlayan balık, özellikle çocuklarda nefes darlığı şeklinde kendisini gösteren astım hastalığının önlenmesinde de oldukça etkilidir.



Sporcu sağlığı ve kas gelişimine yardımcı olur, sakatlık riskini en aza indirir: Vücutta steroid hormonu gibi işlev gören D vitamini yönünden de zengin olan balık, kemik kas ve diş gelişimi için önemli bir besindir. Kemikler, ihtiyacı olan kalsiyum ve fosforu D vitamini sayesinde alabilir. Sporcuların yorgunluktan kurtulmasına ve kas rejenerasyonuna yardımcı olarak son derece faydalı besinler içerir. Çoğu yağlı balıkta oldukça belirgin olan D vitamini ve omega-3 yağ asitleri, kasların çok zorlanması sonucu oluşabilecek sakatlık ve incinme riskini azaltan doğal bir anti-enflamatuar olarak görev yapar.

