Bebeğin kafasına aldığı darbenin tehlikeli olabileceğini söyleyen Memorial Hizmet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammet Ali Varkal, anne-babaların bu tür durumlarda panik yapmadan düşen bebeklerini bir süre dikkatle izlemelerinin ve en küçük bir değişiklikte doktora başvurmalarının hayati önem taşıdığını belirtti.



Bebeklerde en sık görülen kazaların başında mama sandalyeleri, beşik, kucak, koltuk ve kanepe gibi yerlerden kafa üstü düşmelerin yer aldığını, daha büyük çocuklarda ise bu tür kazaların oyun parkları, kreş ve okullarda meydana geldiğini dile getiren Varkal, “Bu tür düşmelerde ilk 24 saat çok önemlidir. Düşen bebek ya da çocuk en az 2 saat uyutulmadan gözetim altında tutulmalıdır. Herhangi bir yaralanma, kanama, şuur kaybı ya da havale varsa hemen sağlık ekiplerini arayarak şunları yapın;

Havale ya da kusma varsa çocuğunuzun boynunu düz tutarak yan yatırın.

Kanama varsa gazlı bez ya da temiz bir havlu ile üzerine baskı uygulayın.

Ambulansın gelmesini bekleyin” dedi ve uyarılarına şöyle devam etti:



BU BULGULAR VARSA MUTLAKA DOKTORA BAŞVURUN!



“Aşağıdaki belirtilerden biri bebekte görülmüyorsa, bebeğin vücudu yaralanmalar açısından kontrol edilmelidir. Çocukta rahatsız edecek bir bulgu yoksa hastaneye gitmeye gerek kalmayabilir fakat bazı durumlar açısından çocuğun gözlemlenmesi gerekmektedir. Tehlikeli olabilecek belirtiler şöyle sıralanabilir:



Küçük bebeklerde anlamsız ve uzun süren ağlama varsa, bebek bir türlü sakinleştirilemiyorsa,

Bıngıldağında şişlik, bombelik oluşmuşsa,

Uykuya meyil varsa, her zamankinden daha uzun süre uyuyorsa ya da onu uyandırmakta zorlanıyorsanız,

Göz bebeği boyutları eşit değilse,

Tekrarlayan kusma oluyorsa,

Burun veya kulaktan kan, sarı-beyaz renkli sıvı geliyorsa,

Şiddetli ve tiz sesle ağlama varsa,

Yürüyebilen çocuklarda dengesiz yürüme, kol ve bacaklarda güç kaybı varsa,

Işığa ve sese duyarlılık varsa,

Gözlerde kayma, el ve kollarda istemsiz atımlar gibi havale bulguları varsa vakit kaybetmeden uzmana başvurulmalıdır.



BEBEĞİNİZİ YATAĞINDA UYUTUN!



Annelerin çoğu bebeklerini daha rahat emzirebilmek için yanlarında yatırmaktadır. Ancak bebekler büyüdükçe hareketlenmeleri artacağı için düşme riskleri de artmaktadır. Bu düşmelerin çoğu ciddi bir yaralanmaya neden olmamaktadır. Fakat kafa üstüne düşme önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle bebeği kendi yatağında uyutmak beklenmedik düşmeleri önleyecektir. Ayrıca bebeklerin kendi yataklarında uyuması onların uyku eğitimlerine de önemli bir katkı sağlamaktadır.



KAZALARA KARŞI ÖNLEM ALIN!



Evde alacağınız basit önlemler bebeğinizin sağlığını korurken, sizin de kaygılarınızı azaltacaktır. Bu önlemler şöyle sıralanabilir:



Bebeğin yatağının bariyerlerini aşarak düşmesi ihtimaline karşı, yatağın altındaki kısımlara minder tarzı yumuşak malzemeler koyarak yatak çevresini güvenli hale getirin.

Bebeğinizi emekleme döneminde uzun süre tek başına bırakmayın.

Pencerelere bebek kilidi yapın, üzerine çıkabileceği eşyaları sabitleyin.

Bebeğinizi balkon ve merdivenlerden uzak tutun.

Mobilyaların sivri olan köşelerini plastik köşe koruyucular ile kapatın.

Yüksekte bulunan eşyaların kablo ve iplerini bebeğinizin ulaşamayacağı şekilde ayarlayın, aksi halde çekip üzerine düşürebilir.”



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