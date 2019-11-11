Bebek kataraktı gözde grilik ve beyazlıkla belirti veriyor

Katarakt, önlenebilir körlük nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Genellikle yaşlılık hastalığı olarak bilinse de bebekler için de büyük risk oluşturuyor.



Türk Oftalmoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu, “Bebek kataraktının Türkiye'de görülme oranı 10 binde 3-5 arasındadır. Gerçekten büyük tehlikesi var, bebeğin, 8 ile 12 hafta yani 3 ay arasında mutlaka ameliyata girmesi gerekiyor” dedi.



Bebeklerde katarakt doğuştan veya doğumdan sonraki 15 gün içerisinde gelişebiliyor. Ailelerin ya da çocuk doktorunun dikkatli olmasının önemine değinen Cinhüseyinoğlu, “Bebeğin gözünde, bakışında bir anormallik hissederlerse göz bebekerinde grilik, beyazlık hissederlerse, bunun doğuştan katarakt lehihe bulgular olduğunu düşünmeliler ve en yakın göz hakimine muayene ettirmeliler” diye konuştu.



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Kataraktlı bebeklerin sağlıklı bir şekilde görmesini sağlamak için iki aşamalı bir ameliyat yapıldığını belirten Doktor Necdet Cinhüseyinoğlu, “Burada en önemli şey geç kalmamak. Birilerinin; ‘bu çok küçük, daha erken, bebeği ameliyat ettirmeyin’ demesinden dolayı geç bırakılan hastalarımız var, bunlarda çok büyük problemler oluşabiliyor, çocuğu neredeyse sakat kalmaya kadar götürebiliyor” ifadelerini kullandı.



Dr. Cinhüseyinoğlu, kalıcı bozukluklara yol açmamak için göz kontrolü yaptırmaları konusunda aileleri uyarıyor.



