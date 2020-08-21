Bebekler ve küçük çocuklar için aşı takvimi (Bebeklere hangi aşı, ne zaman yapılır?)

Aşılar, her geçen gün geliştirilerek hastalık ve enfeksiyonlara karşı daha koruyucu hale gelmektedir. Hastalık ve enfeksiyonlara karşı yapılan aşılar çocukları karşı karşıya kalabilecekleri hastalıklardan korurken, aşı olmayan çocuklar, bulaşıcı hastalıklar bakımından çevrelerindeki diğer çocuklar için de risk oluşturur.

Bu durumda hem çocukların hem de çevrelerindeki kişilerin ve dolayısıyla toplum sağlığının korunmasında aşının önemi çok büyüktür. Bazı aileler teknolojik yaşam, dış ülkelerle olan temaslar ve çocuğunun vücuduna yabancı bir madde enjekte edilmesi nedeniyle aşıdan korkar ancak aşılar anne sütünden sonra en önemli koruyucudur ve bu oran %90’ın üzerindedir.

En az koruyuculuğa sahip olan verem aşısı bile %50 oranında bu hastalıktan koruduğu bilinmektedir. Günümüzde yürütülen yürütülen aşı takvimleri sayesinde yaklaşık 3 milyon çocuğun yaşamı kurtulmakta ve binlerce çocuğun sakat kalması önlenmektedir. Aşı programları sayesinde ülkemizde artık çocuk felci görülmemektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın çocuklar için hazırladığı aşı takvimi

AŞI TAKVİMİ



-Hepatit B: Ölü virüs aşısıdır Koldan kas içine enjeksiyonla uygulanır. Bebek doğduğunda, 1.ay sonu, ve 6.ay sonu yapılır üç kez yapılır.



-BCG: Hastalık yapma gücü azaltılmış canlı bakteri aşısıdır. Cilt içine enjeksiyon ile uygulanır. BCG aşısı doğumdan itibaren yapılabilir, ancak uygulama kolaylığı, bağışıklamanın daha güçlü gelişmesi için 2 ayı doldurduğunda uygulanmalıdır. BCG aşısı, 3. aydan sonra yapılacaksa ppd ile TCT (cilt testi) yapıldıktan sonra sonucuna göre uygulanır.



-DaBT-İPA-Hib-Beşli karma aşı: Difteri-Boğmaca-Tetanoz-Hib- Çocuk Felci/DaBT-Hib-İPA beş hastalığa karşı etkili, karma, ölü bakteri ve virüs aşısıdır. Yaşa göre bacak ya da koldan kas içine enjeksiyonla uygulanır.2.ay sonu, 4.ay sonu, 6.ay sonu, 18.ay sonu yapılır.



-KPA: Ölü bakteri aşısıdır.Yaşa göre bacak veya koldan kas içine enjeksiyonla uygulanır.2.ay, 4.ay, 12.ay sonu yapılır.



-KKK: Hastalık yapma gücü azaltılmış canlı virüs aşısıdır. Üç hastalığa etkili karma bir aşıdır. Koldan cilt altına enjeksiyonla uygulanır. 12.ay sonu, ilkokul 1.sınıfta yapılır.



-DaBT-İPA: Dörtlü karma aşı (Difteri-Boğmaca-Tetanoz- Çocuk Felci/DaBT-İPA) Dört hastalığa karşı etkili, karma, ölü bakteri ve virüs aşısıdır. Koldan kas içine enjeksiyonla uygulanır. İlkokul 1.sınıfta yapılır.



-OPA: Çocuk Felci aşısı (Polio) Hastalık yapma gücü azaltılmış canlı virüs aşısıdır. Ağızdan uygulanır. 6.ay sonu, 18.ay sonu yapılır.



-Td: Difteri-Tetanoz hastalıklarına karşı etkili, karma, ölü bakteri aşısıdır. Koldan kas içine enjeksiyonla uygulanır. 8.sınıfta yapılır.



Hepatit A: Ölü virüs aşısıdır. Koldan kas içine enjeksiyonla uygulanır. 18.ay sonu, 24.ay sonu yapılır.



-Suçiçeği: Hastalık yapma gücü azaltılmış canlı virüs aşısıdır. Koldan cilt altına enjeksiyon ile uygulanır. 12.ay sonu yapılır.



BEBEKLERDE GÖZYAŞI KANALI TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?