Bebeklere özel geliştirilen ilk sıtma ilacı onaylandı

Bebekler ve çok küçük çocuklar için uygun ilk sıtma ilacı onay aldı. İlacın önümüzdeki haftalarda Afrika ülkelerinde kullanıma sunulması bekleniyor.



Bugüne kadar bebekler için özel olarak onaylanmış bir sıtma tedavisi bulunmuyordu. Bunun yerine, daha büyük çocuklara yönelik formüller kullanılıyordu ve bu da doz aşımı riski taşıyordu.



2023 yılında sıtma nedeniyle yaklaşık 597 bin ölüm meydana geldi; bu ölümlerin neredeyse tamamı Afrika'da yaşandı ve dörtte üçünden fazlası beş yaş altı çocuklardı.

İLAÇ EKSİKLİĞİ "TEDAVİ BOŞLUĞU" OLDU



4,5 kilogramın altındaki bebekler için özel ilaç eksikliği, "tedavi boşluğu" olarak tanımlanıyordu.



İsviçreli ilaç firması Novartis tarafından geliştirilen ve bazı ülkelerde Coartem Baby ya da Riamet Baby olarak bilinen yeni ilaç, bu boşluğu dolduracak şekilde İsviçre sağlık otoriteleri tarafından onaylandı. İlacın büyük ölçüde kar amacı gütmeden piyasaya sunulacağı belirtildi.

AFRİKA ÜLKELERİNDE KULLANILACAK



Novartis CEO’su Vas Narasimhan, “En küçük ve en savunmasızların da hak ettikleri tedaviyi alabilmesi için bu ilaç çok önemli” diye konuştu.



İlaç, İngiltere, İsviçre ve Hollanda hükümetlerinin yanı sıra Dünya Bankası ve Rockefeller Vakfı’nın desteklediği İsviçre merkezli Medicines for Malaria Venture (MMV) ile iş birliğiyle geliştirildi.



Sekiz Afrika ülkesi ilacın klinik denemelerine katıldı ve ilk erişen ülkeler arasında olacak.