Belçika 6 milyon doz Covid aşısını imha edecek

GEÇEN YIL 1,3 MİLYON DOZ İMHA EDİLDİ



Belçika hükümeti, geçen yıl nisan ayında da Covid-19 salgını sırasında temin edilen 98,5 milyon euro'luk maske, test ve ilacı son kullanma tarihleri dolduğu veya kalitelerinin kötü olduğu gerekçesiyle imha etmişti. Temmuz 2022 de de 1,3 milyon doz aşının imha edildiği açıklanmıştı.



Mayıs 2022'de ise Belçika'nın Ukrayna'ya gönderdiği 280 bin ilaç ve 140 bin şırınganın kullanım sürelerinin dolduğu, 3,4 milyon euro'luk malzemenin çöpe gittiği belirtilmişti.