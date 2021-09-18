Bepanthol krem ne işe yarar, nasıl kullanılır?

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Bepanthol, krem olarak pek çok farklı çeşidi olsa da özellikle cilt bakım kremi olarak kullanılıyor.



Bebeklerde bile kullanılabilen Bepanthol kremi güvenerek herkes kullanabilir.

Bepanthol cilt bakım kremi, ProVitamin B5 olarak bilinen dekspantenol bileşenini içeriyor.

BEPANTHOL KREM NE İŞE YARAR?



İşte Bepantol kremin faydaları:



Bepanthol krem cildi nemli tutar.



Pul pul dökülen, kuru ve çatlak problemleri sık olan kişilerin düzenli kullanması tavsiye edilir.

Hassas olan cilt bariyerini dış etkenlere karşı korur.



Kremde yer alan lanoni maddesi cildin nefes almasını sağlar.



Güneş yanıklarını tedavi eder.



Bebeklerde pişik tedavisinde kullanılır.



Dudak çatlaklarını giderir.



Sivilce ve akne izlerinin tedavisinde kullanılabilir.

BEPANTHOL NASIL KULLANILIR?

Uygulama bölgesi uygun temizleme solüsyonu ile temizlendikten sonra tonik ile günlük bakım yapılmalı ve ardından krem, ilgili bölgeye sürülmelidir. Bepanthol krem kozmetik bir ürün olmadığı için emilimi biraz zaman alır. Günde 2 kez sürülmesi yeterlidir.

BEPANTHOL YÜZE SÜRÜLÜR MÜ?

Cilt bakımında etkili olan bu kremin yan etkisi ve zararı olmadığından dolayı yüzde de rahatlıkla kullanılabilir.