Beş ülkeden gelenlere corona virüs raporu (Bakan Koca açıkladı)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Covid-19) karşı Türkiye'yi korumak için her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini bildirdi.



Bakan Koca, son 14 günde yurtdışı Çin, İran, Irak, Güney Kore, İtalya gibi ülkelerden gelmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evde gecirebileceklerini belirtti. Koca, aile hekimlerine pasaportla başvurarak rapor alabileceklerini de söyledi.

Ayrıca Sağlık Bakanı Koca, ''corona virüsün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor. Böyle durumda sağlık sistemimiz, durumu kontrol altında tutacak güçte" dedi. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları uyarısında da bulundu.

Öte yandan, İran ile sınırların 23 Şubat'ta karşılıklı olarak kapatıldığını, Irak ile karayolu geçişlerinin de karşılıklı olarak durdurulduğunu hatırlatan Koca, uygulamanın mevcut koşullara bağlı ve geçici olduğuna işaret ettiğini de belirtmişti.



İran, Irak ve Gürcistan ile olan 8 sınır kapısında sahra hastanelerinin kurularak üst düzey önlemlerin alındığını vurgulayan Koca, "Ambulanslarımız ve ekiplerimiz, UMKE araçlarımız, UMKE ekiplerimiz, lojistik araçlarımız sınır bölgelerinde görev başındalar. Yeni koronavirüs hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



CORONAVİRÜSTEN KORUNMANIN YOLLARI

