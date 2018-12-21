Beta mikrobunun en sık 5-15 yaş arası çocuklarda görüldüğünü, boğaz ağrısı ve ateşi olan çocukların yaklaşık yüzde 10-15’inde A grubu Beta hemolitik streptokok iltihabı bulunduğunu belirten VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Saliha Kopan Eynallı, Beta mikrobunun bulaşıcı olduğunu hatırlattı.



Mikrobun genellikle insandan insana temasla, tükürük ve burun salgıları ile aktarıldığını söyleyen Dr. Eynallı, “Salgınlar özellikle kalabalık ortamlarda; okullarda veya aile içerisinde hızla yayılabilir. Kuluçka süresi genellikle 2-4 gün arasındadır. Bulaşıcılık antibiyotik ve destek tedavisinde 24 saat sonra ortadan kalkar. İyileşme süreci en az 7 gündür. Ancak ciddi komplikasyonların önlenmesi açısından vakaların 4-6 hafta izlenmesi gerekmektedir. Bu hastalığı geçiren çocukların yüzde 10-15 kadarı taşıyıcı olarak kalır. Yani herhangi bir şikayete sebep olmaz. Taşıyıcılar hastalığı bulaştırmaz ve tedavi edilmelerine gerek yoktur" diye konuştu.



BETA MİKROBU HANGİ ŞİKAYETLERE YOL AÇIYOR?



Beta tarafından meydana getirilen enfeksiyonların daha çok solunum yolu, deri ve yumuşak dokuları içerdiğini aktaran Uzman, Beta mikrobunun neden olduğu sorunlar ve tedavi yöntemleri hakkında şunları söyledi:



“Akut farenjit ve zatürrenin önemli bir sebebidir. Boğaz iltihabında; yutkunma ve beslenme güçlüğü, kötü ağız kokusu, yüksek ateş, titreme, vücut ağrısı, iştahsızlık, karın ağrısı, bulantı ve kusma görülebilir. Beta teşhisi için altın standart boğaz kültürü yapılmasıdır. Boğaz kültürü sonucu hemen çıkmayacağı için hızlı antijen testleri geliştirilmiştir. Hızlı antijen testlerinin duyarlılığı yüzde 90-95'tir. Beta mikrobu ile bademcik iltihabı aynı şey değildir. Birçok mikroorganizma bademcik iltihabına sebep olabilir beta mikrobu da bunlardan birisidir. Yapılan boğaz kültüründe Beta tespit edilirse antibiyotiğe başlamak gerekir. Penisiline son derece duyarlıdır. Tedavi süresi ise 10 gündür. Penisiline alternatif amoksisilin grubu antibiyotikler tercih edilebilir. Eğer çocuğun penisilin alerjisi varsa makrolid grubu antibiyotikler tercih edilmelidir."



"TEDAVİ EDİLMEZSE CİDDİ RAHATSIZLIKLARA NEDEN OLABİLİR"



Beta mikrobunun tedavi edilmediği takdirde ciddi rahatsızlıklara neden olabileceğini de sözlerine ekleyen Eynallı, "Beta tedavi edilmezse kızıl, servikal adenit, peritonsiller apse, retrofarengeal apse, kulak enfeksiyonu, mastoidit, sinüzit, zatürre, akut eklem romatizması, akut poststreptokoksik glomerülonefrit dediğimiz böbrek iltihabı gibi hastalıklara neden olabilir. O nedenle beta tespitinden sonra 9 gün içinde antibiyotik tedavisi başlanması önemlidir. Beta mikrobundan korunmak için beslenme desteği, hijyen önemli. Özellikle kapalı, kalabalık yerlerden uzak durulması, bulunulan yerin havalandırılması, sık el yıkanması, hasta kişilerle temastan kaçınılması hastalıktan korunmada önemlidir. Beta enfeksiyonunu önleyici bir aşı yoktur" şeklinde konuştu.



VİDEO: UZMANLAR UYARIYOR: BETA MİKROBUNA DİKKAT!