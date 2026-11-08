Beyin kanserine karşı yeni yöntem

Ultrasonik ses dalgaları ve nano teknoloji birlikte kullanıldı, beyin tümörlerinin büyümesini tetikleyen genler hedef alındı.

Kanser tedavisinde çığır açan araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Virginia Üniversitesi uzmanları tarafından geliştirildi.

Sağlıklı beyin dokusuna hızla yayılan Glioblastoma, tedavisi en zor kanser türleri arasında yer alıyor.

En büyük engellerden biriyse ilaçların beyin dokusuna ulaşmasını zorlaştıran kan-beyin bariyeri.

Araştırmacılar ultrasonik ses dalgaları ile bu bariyeri aşmayı başardıklarını duyurdu. Nanotaşıyıcılar kullanan bilim insanları tedavi konusunda da farklı bir yol izledi.

İlaç tedavisi yerine kanser oluşumunu tetikleyen genler hedef alındı.

Beyin dokusuna uygulanan mikroRNA'ların, tümörlerin ilerleyişini belirgin biçimde yavaşlattığı tespit edildi.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmada başarılı sonuçlar elde eden araştırmacılar, klinik deneyler için hazırlık yapıyor.

Uzmanlara göre yeni yöntem her yıl on binlerce kişinin ölümüne yol açan beyin kanseri tedavisinde yeni bir umut olabilir.