Beyin ölümlerinde %40'lık bağış karaciğer nakli bekleyenleri kurtarmaya yetiyor

Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Uluğ Eldegez, Türkiye'de 22 bin 902 böbrek, 2 bin 258 karaciğer, 1532 kornea, 1163 kalp, 297 pankreas, 89 akciğer, 6 kalp kapağı 1 de ince bağırsak olmak üzere toplam 28 bin 248 organ nakli bekleyen hasta bulunduğunu aktararak, derneklerinin amacının bağışçı sayısını artırmak olduğunu söyledi.



Organ bağışına dikkat çekmek ve bağışçı sayısını çoğaltmak amacıyla yurt içi ve dışında uluslararası kongreler düzenlediklerini aktaran Eldegez, "2021 yılında ilk hedefimiz Kıbrıs'ta uluslararası katılımlı ana kongre yapmak, sonra Sakarya ve muhtemelen Van'da bölgesel toplantılar yapacağız. Buradaki amacımız, özellikle yoğun bakımdaki arkadaşlarımızla yoğun çalışıp bağışçı sayısını artırmak" diye konuştu.



OKUL VE FABRİKALARDA ORGAN BAĞIŞINI ANLATACAKLAR



Toplantılarda beyin ölümü gerçekleşen kişilerin yakınlarının organ bağışı konusunda daha duyarlı davranarak bağışçı olmalarını hedeflediklerini vurgulayan Dernek Başkanı, şöyle devam etti:



"Toplantılarımızı interaktif katılımlı yapıyoruz. Toplantılarımızda beyin ölümü gerçekleşen insanların yakınlarına organ çıktığında bağış için sorulduğunda neden 'Evet' ya da 'Hayır' dediklerini, iyice sebeplerini ortaya çıkarıp 'Evet' diyenlerin 'evet'lerini daha fazla ön plana çıkarıp, 'hayır' diyenleri de ortadan kaldırmak için neler yapacağımızı bulmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2 bin 258 karaciğer nakli bekleyen hasta var. Geçen yıl 1677 beyin ölümü gerçekleşmiş, beyin ölümü bildirimlerinden sadece yüzde 40'ndan organ alabilsek 2 senede karaciğer nakli bekleyen hasta kalmaz."



"ORGAN BAĞIŞINDA HALK, MEDYA VE SAĞLIK SEKTÖRÜ BİRLİKTE HAREKET ETMELİ"



Eldegez, organ bağışçı sayısını çoğaltmanın tek yolunun eğitim olduğuna işaret ederek, bu konuda özellikle Anadolu'da etkin çalışacaklarını aktardı.



Beyin ölümünün geri dönüşü olmayan bir son olduğunu ve organ bağışının dinsel açıdan kabul edildiğini herkese anlatmak gerektiğini vurgulayan Eldegez, "Organ bağışında halk, medya ve sağlık sektörü birlikte hareket etmeli. İnsanlarımıza bu konular ince ayrıntılarıyla anlatırsa ve bu eğitimler desteklenirse hedefimize ulaşırız" ifadelerini kullandı.



VİDEO: ORGAN BAĞIŞI İÇİN NERELERE BAŞVURULMALI?