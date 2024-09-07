Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 kişiye umut oldu

Uşak'ta 2 Eylül'deki komşu kavgasında ağır yaralanan M.K.'nın (39) beyin ölümü gerçekleşti. Hayatının kaybeden M.K.'nın organları Denizli ve İzmir'deki hastalara nakledilecek.

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 2 kişiye umut oldu

Fatih Mahallesi'nde 2 Eylül'de komşu kavgasında ağır yaralanan ve Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan M.K'nin (39) dün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü aile, M.K'nin organlarını bağışlama kararı aldı.

Aileden olumlu yanıt alınmasının ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkarılan M.K'nin böbrekleri, İzmir ve Denizli'de nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Şener Ülker, ailenin konusunda bilinçli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bize de destek verdiler bu anlamda. İki böbrek, İzmir ve Denizli illerine gitti. İnşallah birilerine can olacak, umut olacak. Ölüme ne kadar üzüldüysek, böyle bir naklin iki insana umut olmasından dolayı da mutluyuz. İnşallah bunlar vesile olur, örnek olur ve organ bağışı daha da yaygınlaşır. Bir yanda ölüm, bir yanda üzüntü ama bir yandan da birilerine umut olacak diye heyecanlıyız."

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