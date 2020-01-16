"Beyin soğutma" tedavisiyle hayatta kaldı

Doğum sırasında yeterli oksijen alamayınca solunum cihazına bağlanan Mehmet Ali Çetinkaya, hastane imkanlarının yetersiz olması nedeniyle tedavisinin devamı için hava ambulansıyla sevk edildiği Isparta'daki özel bir hastanede "beyin soğutma" yöntemiyle hayata tutundu.



Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Isparta'daki özel hastaneye nakledilen ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mehmet Ali bebeğe, gelişebilecek komplikasyon riskine karşı "beyin soğutma" yöntemi uygulandı.



BEYİN SOĞUTMA YÖNTEMİYLE NE AMAÇLANIYOR?



Hastanenin başhekim yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kaya, bebeğin sezaryen yöntemiyle dünyaya geldiğini belirterek, "Beyin soğutma yöntemiyle, bebeğin beyin ısısını vücut ısısından 2-3 derece daha soğutularak beyin dokusunun oksijen ihtiyacı azaltılıyor. Böylece beyin dokusunun oksijen tedariki sağlanmış oluyor" dedi.



Kaya, anne karnında veya doğum sırasında oksijensiz kaldıkları için ölüm, zihinsel veya bedensel engelli olma riski yüksek olan bebeklerde gelişebilecek olumsuzlukların beyin soğutma yöntemiyle en aza indirilebildiğini kaydetti.



Bebeğin iyi beslendiğini, kilo aldığını, reflekslerinin normal olduğunu vurgulayan Kaya, bir hafta daha sürecek tedavisinin ardından sağlıklı şekilde ailesine teslim edeceklerinin dile getirdi.

