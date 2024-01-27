Beyşehir Devlet Hastanesi 2023 yılında yarım milyon hastaya hizmet verdi

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, geride kalan yılda sağlık hizmeti sunulan 528 bin 523 hastadan 209 bin 911’inin acil servis, 36 bin 551’inin de ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde sağlık hizmeti aldığını belirtti.



Birinci, ikinci, üçüncü basamak erişkin yoğun bakımlarında 752 hastaya, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 393 bebek hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu ve hastanede 699 bebek doğumunun gerçekleştirildiğini kaydeden Başhekim Küçükbuzcu, “Söz konusu dönemde röntgen, ultrason, MR ve tomografi olmak üzere toplam 275 bin 325 görüntüleme hizmeti sunulmuştur. Halen 11 hemodiyaliz cihazımız ile aylık ortalama 42 hemodiyaliz hastamıza sağlık hizmeti verilmektedir." ifadelerini kullandı.

5 BİNDEN FAZLA AMELİYAT YAPILDI



Hastanede aynı dönemde A Grubu 80, B Grubu 576, C Grubu 997, D Grubu 445, E Grubu 82 ve diğer ameliyatlar olmak üzere toplamda 5 bin 501 ameliyat yapıldığın söyleyen Küçükbuzcu, "Bin 153 hastamıza gastroskopi, 676 hastamıza kolonoskopi olmak üzere toplam bin 829 hastamıza endoskopik işlem yapılmıştır. Hastanemize gelemeyen hastalara da evlerinde sağlık hizmeti verilmiştir. Bu kapsamda evde sağlık hizmeti ekibimiz tarafından 12 aylık dönemde 3 bin 670 ev ziyareti yapılmış ve aynı zamanda 317 hastamızın başvuruları alınarak evde sağlık hizmetleri sayısında önemli bir seviyeye ulaşılmıştır” dedi.



Başhekim Küçükbuzcu, 2023 yılında gerçekleştirilen atamalarla beraber hastanenin sağlık kadrosu yönünden daha da güçlü hale geldiğinin de altını çizerek, “Geçen yıl 15 uzman hekimimiz, 17 pratisyen hekimimiz, 1 diş hekimimiz, 1 eczacımız, 34 ebe-hemşiremiz ve 68 diğer personelimiz daha sağlık ekibimize katılmıştır” ifadelerine yer verdi.