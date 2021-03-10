Bilim insanları açıkladı: Çocuklar neden Covid-19’dan daha az etkileniyor?

Avustralya’da yer alan Quensland Üniversitesi’nden bilim insanları, 10 yaşından daha küçük olan çocukların yetişkinlere kıyasla Covid-19 enfeksiyonuna ve semptomlara daha az duyarlı olduğunu açıkladı.



Araştırmacılar, yapılan çalışma kapsamında yetişkinlerden ve çocuklardan alınan birincil burun epitel (deri) hücrelerindeki corona virüsün varlığı karşılaştırdı.



Ön sonuçları bioRxiv’de yayımlanan araştırmada çocuk ve yetişkinlerin burun ve ağız gibi bölgelerdeki epitel doku hücrelerinde (NEC) aynı miktarda ACE2 ve TMPRSS2 proteini üretildiğini, ancak çocuklardaki dokuların da az reaksiyon gösterdiği için corona virüse karşı daha az duyarlı olduğu belirtildi.



ACE2 VE TMPRSS2 HAKKINDA

"Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2" (ACE2) adlı protein enziminin, corona virüse hücre kapısını açan "kilit" işlevi gördüğü ifade edildi. Akciğerler, arterler, kalp, böbrekler ve mukoza ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyine (hücre zarına) bağlı bir enzim olan ACE2 kan basıncının düşmesinde rol oynuyor. Bilim insanları aynı enzimin daha önce Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromuna (SARS) yol açan corona virüs için de alımlayıcı rol üstlendiğini, ancak Covid-19'un hücreye SARS'tan 10 ila 20 kat daha sıkı bağlandığına dikkati çekti.



Corona virüsün başak proteinin tutulmasına yardımcı olan ACE2 enziminin ardından ise “Serin Proteaz TMPRSS2” virüsün hücrelerde çoğalmasına izin veriyor.

PROTEİN EKSPRESYONU YETİŞKİNLERDE DAHA YÜKSEK



Araştırmacılar, ACE2 ve TMPRSS2 protein ekspresyonunun (Bir genin, uygun şartların olması halinde veya zamanın gelmesi durumunda okunarak içeriğindeki bilginin aminoasit ve protein sentezinde kullanılması) çocukların burunlarındaki epitel hücreleri kıyasla rişkinlerde önemli ölçüde daha yüksek olduğunu bildirdi. Bu durumun ise yetişkinlerin çocuklarda daha fazla Covid-19 hastalığına yakalanmasına ve virüsü toplum içinde yaymasına neden olduğı kaydedildi.

OTELDE CORONA VİRÜS PARTİSİ (ARŞİV)