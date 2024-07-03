Bilim insanları açıkladı: Multivitaminler ömrü uzatmıyor

Yeni yapılan bir çalışma kapsamında 400 bin sağlıklı yetişkin üzerinde yapılan analiz, her gün vitamin takviyesi almanın sağlık açısından hiçbir faydası olmadığını ortaya koydu.

Bilim insanları açıkladı: Multivitaminler ömrü uzatmıyor

Kapsamlı bir araştırma, günlük multivitamin almanın insanların daha uzun yaşamasına yardımcı olmadığını, hatta erken ölüm riskini artırabileceğini ortaya koydu.

ABD'li araştırmacılar, uzun vadeli önemli bir hastalığı olmayan yaklaşık 400 bin yetişkinin kayıtlarını analiz ederek, günlük multivitamin kullanımının önümüzdeki yirmi yıl içinde ölüm riskini azaltıp azaltmadığını inceledi.

İngiltere'deki yetişkinlerin neredeyse yarısı haftada bir veya daha fazla kez takviyesi alıyor. ABD'de de yetişkinlerin üçte biri hastalıkları önleme umuduyla multivitamin kullanıyor.

Ancak multivitaminlerin popülerliğine rağmen, araştırmacılar sağlığa yararlarını sorguladı ve hatta takviyelerin zararlı olabileceği konusunda uyardı.

Araştırmaya göre birçok multivitamine eklenen demir, aşırı demir yüklenmesine yol açabilir ve kardiyovasküler hastalık, diyabet ve bunama riskini artırabilir.

Araştırmacılar sağlık değerleri incelenen 400 bin kişi sayesinde günlük multivitaminlerin ölüm riskini azalttığına dair bir kanıt bulamadılar. Bunun yerine düzenli kullanıcılar arasında yüzde 4 daha yüksek bir ölüm riski bildirdiler.

Daha yüksek ölüm riski, multivitaminlerin neden olabileceği zararları veya insanların ciddi bir hastalık geliştirdikleri zaman günlük multivitaminlere başlama eğilimini yansıtıyor olabilir.

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