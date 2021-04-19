UCL ve Oxford bilim insanları: Covid-19’un yeteneklerini küçümsemeyin, zeki bir virüs

İngiltere’nin en önemli eğitim kurularından University College London (UCL) ve Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, Covid-19’un yeteneklerinin küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.

Dünya çapında corona virüs aşılama süreçleri devam ederken, küresel olarak art arda yedi haftadır vaka ve can kayubı sayılarının artması üzerine konuşan bilim insanlarından University College London'da virolog olan Profesör Deenan Pillay, "Bence virüsün mutasyon rotasının sonuna yaklaştığını ve daha ileri gidemeyeceğini söylemek cesurluk olur" ifadelerini kullandı.

Her geçen gün daha fazla aşı yapıldığı dünyada yeni ortaya çıkan mutasyonlar ile ilgili konuşan Profesör Deenan Pillay, “Virüsün yaşam süresi için hala erken dönemdeyiz. Normalde virüsler uzun yıllar sürer” derken, “İnsanlarda daha fazla çoğalabilmek için kendilerini mutasyona uğratıyorlar” şeklinde konuştu.

‘HER ZAMAN GÖRÜLMEMİŞ MUTASYONLAR ÇIKABİLİR’

İngiltere’de ortaya çıkan ‘çift mutant’ Covid-19 vakaları üzerine açıklamada bulunan Oxford Üniversitesi'nden genomik profesörü Aris Katzourakis, “Virüsün ne kadar mutasyona uğrayabileceğine dair genom olarak sınır olsa da, her zaman görülmemiş yeni mutasyonlar ortaya çıkabilir” dedi.

Prof Katzourakis, "Daha genel olarak bu virüslerin mutasyon geçirebilecekleri alan çok büyük" derken, “Muhtemelen bundan 12 ay sonra, aynı derecede önemli olan bir veya iki tane daha mutasyon olacak" şeklinde konuştu.

‘ZEKİ BİR VİRÜS’

University College London'da virolog olan Profesör Deenan Pillay, Covid-19’un artan mutasyonlarının virüsün başak proteinini büyük ölçüde değiştirdiğini kaydederken bu değişikliklerin virüsün karşılaştığı "bazı engellerin üstesinden gelmesine" yardımcı olduğunu söyledi.

Pillay, "Mutasyonları bulmak için bu virüsü gözardı etmezdim. Açıkça zeki bir virüs” ifadelerini kullandı.