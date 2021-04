Bilim insanları: İtalya yanlış insanları aşıladı

Pandeminin son dönemde ’aşılar’ ile ‘daha ölümcül bir corona virüs varyantı’ arasında bir yarış haline geldiği bir noktada çoğu Avrupa ülkesi, karantina ve aşılar ile ölüm oranlarını düşürmeyi başardı.



Covid-19’dan en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinin başlarında gelen İtalya’da da Aralık ayı sonunda diğer AB Bloğu ülkeleri ile birlikte aşılama başladı.



‘SANKİ AŞILAMA HİÇ BAŞLAMAMIŞ GİBİ’



Ülkede günlük can kaybı sayısı incelendiğinde ise, bilim insanları ‘sanki aşılama hiç başlamamış gibi’ ifadelerini kullanıyor.



Washington Post’un haberine göre, İtalya’da Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı, diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle aynı doz aşı uygulanmasına rağmen aşının başlamadığı 3,5 ay öncesi döneme göre neredeyse aynı seviyede seyrediyor.



YILBAŞINDAN BU YANA EN YÜKSEK CAN KAYBI



Çarşamba günü ülke, Ocak ayı başından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısını bildirerek 627 kişinin Covid-19 kaynaklı hayatını kaybettiğini bildirirken İtalya'da neyin yanlış gittiği sorusu ise Covid-19’un sonunun yaklaşmasının beklendiği şu günlerde halkın kafasını karıştırıyor.



Nüfusu diğer Avrupa ülkelerine göre daha yaşlı olan İtalya’nın daha fazla aşıya ihtiyaç duyduğunun altı çizilen haberde, aynı zamanda yeni, daha ölümcül bir varyantın İtalya’da ve kıtanın diğer yerlerinde etkili olduğunun altı çizildi.



‘SEBEBİ AŞILAMA KAMPANYASI’



Konuyla ilgili çalışma gerçekleştiren bilim insanları ve veri analistleri, İtalya’daki durumun nedeninin aşılama kampanyası olduğunun altını çizdi.



Bilim insanları raporlarında “Ülkenin çok fazla sayıda yanlış insanı aşıladığını, genç işçilere aşırı öncelik verdiğini ve yaşlıları savunmasız bıraktığının” altını çizdi.



İŞLER UYGUN ŞEKİLDE YAPILMADI’



İmmünolog ve hükümete tavsiyelerde bulunan bir bilimsel komitenin üyesi Sergio Abrignani, "Son üç ayda işler uygun şekilde yapılmadı, bu açık" derken, "Aksi takdirde, şu anda olduğu gibi her gün 300, 400 ölüm yaşamazdık" ifadelerini kullandı.



İtalya’nın içinde bulunduğu durum, sınırlı aşı tedarikiyle kime öncelik verecekleri konusunda karar almakta zorlanan ülkeler için dersler içerirken Avrupa Birliği ülkeleri arasında İtalya, corona virüsün tahribatına karşı hala oldukça savunmasız olan 70'li yaşlarındaki insanları aşılamada diğer ülkelere göre alt sıralarda yer alıyor.



İtalya’da 70’li yaşların üzerindeki kişilerin sadece yüzde 2’si iki doz aşı alırken İtalya'daki diğer her yaş grupları özellikle 20'li ve 30'lu yaşlardaki kişilerin yüzde 2’den daha fazlasının iki doz aşı aldığı bildirildi.



İtalya’da Covid-19 kaynaklı can kaybı ortalamasının 3,5 ay içerisinde 81’den 79’a düştüğü belirtilen haberde, İtalya’nın komşusu Fransa’da 70’li yaşların üzerindeki kişilerin yüzde 50’sinin en az bir doz aşı aldığı belirtildi.