Bilim insanları: MMR (Kızamık) aşısı corona virüsten koruyabilir

Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları kızamık, kızamıkçık ve kabakulağa karşı uygulanan MMR aşısının corona virüse karşı koruyucu olabileceğini bildirdi.



Uzmanlar, dokuz aylıktan itibaren tüm bebeklere verilen MMR aşısının, çocukların Covid-19'dan bu kadar ciddi şekilde etkilenmemelerinin nedeni olabileceğini söyledi.



Araştırmacılar ayrıca, kızamık, kabakulak ve kızamıkçık virüslerindeki anahtar proteinlerin, SARS-CoV-2 olarak bilinen Covid-19'a neden olan virüsteki bazı proteinlerle beklenmedik bir benzerliğe sahip olduğunu keşfettiklerini açıkladı.



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Cambridge’deki bilim insanları, MMR virüslerinin yapısını analiz ettikten sonra aşıyla ilgili öneri de bulundular. SARS-CoV-2’nin ‘başak proteini’nin kızamık ‘füzyon proteini’ ile yüzde yirmi karşılaştırılabilir olduğunu gözlemlediler.



Bunun çapraz reaktif bir bağışıklık sağlamak için yeterli bir oran olup olunmadığı henüz bilinmiyor. Ancak araştırmanın devamı için odak noktası olacak.



‘RİSK ALTINDAKİ YAŞ GRUPLARI AŞILANMALI’



Araştırmacılar “MMR’nin Covid-19 enfeksiyonunda kötü sonuçlara karşı koruyabileceğini varsayıyoruz. Bu nedenle, risk altındaki yaş gruplarının MMR ile aşılanmasının, zamana uygun ve güvenli bir müdahale olarak daha fazla dikkate alınmasını öneriyoruz” dedi.



Bilim insanları, MMR aşısının Covid-19’un şiddetini azaltıp azaltamayacağını belirlemek için büyük insan popülasyonlarında ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç olduğunun altını çizdiler.



MMR, tek bir enjeksiyonda üç ayrı hastalığa (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) karşı etkili bir aşıdır.



MMR aşısı iki doz olarak uygulanır ve bebeklere bir yaşındayken yapılmaya başlanır ve yaklaşık üç yıl boyunca tekrarlanır.



BİRÇOK İNSAN KIZAMIK AŞISI OLMADI



İngiltere'de 1990 ve 2000’lerin başında doğan birçok genç yetişkin, çocukken MMR aşısı olma şansını kaçırdı.



Bunun nedeni, 1998 yılında İngiliz Doktor Andrew Wakefield’ın MMR aşısı ve otizm arasında bir bağlantı olduğunu iddia ederek dünya çapında manşetlerde bulunmasıydı.



Tıp dergisi The Lancet’te yayınlanan bu bulgular, ebeveynler arasında endişelere yol açtı. Lancet dergisi, Genel Tıp Konseyi tarafından makalenin yanlış olduğu tespit edildikten sonra 2010 yılında hikayeyi geri çekti.



VEREM AŞISI DENEMELERİ DE BAŞLAYACAK



Şu anda corona virüse karşı araştırmaları süren 115 aşı adayı bulunuyor. Denenen bir diğer aşı da, bakteriyel akciğer enfeksiyonuna karşı koruyan BCG (verem) aşısı.



Aşının, Covid-19’a karşı koruyabileceğine inanan araştırmacılar, dört ülkede testleri uygulamaya hazırlanıyor. Altı aylık denemenin bir parçası olarak, Avustralya’daki hastanelerde yaklaşık dört bin sağlık çalışanına BCG aşısı yapılacak.



Melbourne’deki Murdoch Çocuk Araştırmacıları Enstitüsü’ndeki araştırmacılar “başlangıçta vereme karşı geliştirilen bu aşı ön cephedeki sağlık çalışanlarının, bağışıklığını artırarak daha yoğun mikroplara karşı cevap vermelerini hedefliyor” dedi.



Araştırmacılar, önümüzdeki haftalarda denemelere başlayabilmek için sağlık otoritelerinden izinleri hızlandırmaya çalışacak.



Bir dozu oldukça ucuz olan aşı başarılı olursa corona virüse karşı ucuz ve kolay bir yöntem sağlamış olacak.