Bilim insanlarından corona virüsün genetik şifresine ilişkin açıklama: 28 bin yıllık miras

Alman ve İsveçli bilim insanları tarafından ortak gerçekleştirilen corona virüs (Covid-19) salgının gen araştırmasında ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Bilim insanları corona virüsün genetik şifresi hakkında yaptığı araştırma sonucunda salgının, on binlerce yıl önce yaşamış olan Neanderthal olarak adlandırılan insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.



SALGIN 28 BİN YILLIK MİRAS



Neanderthaller, Buz Çağı’nda Avrupa'da yaygın olarak yaşamış ve soyu tükenmiş bir insan türü olarak biliniyor. Bilim insanları, corona virüse karşı olan insan bağışıklığının zayıflığını, insanların günümüzden yaklaşık 28 bin yıl önce yaşamış bu insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.



‘GEN’ BANGLADEŞ’TE DAHA YAYGIN BULUNUYOR



Bilimsel çalışmada tespit edilen söz konusu genin, Avrupa’daki insanların yaklaşık % 8’inde ve Amerika’daki insanların yaklaşık % 4’ünde tespit ettiklerini ifade etti. Diğer yandan koronavirüse karşı ölme riskini arttıran bu gen, Günay Asya’da yaşayan insanlarda ve özellikle Bangladeşliler'de daha yaygın bulunduğu belirtildi.



GENİN CORONA VİRÜS İLE İLİŞKİSİ



Araştırmada, corona virüs hastalarından elde edilen bilgiler doğrultusunda, bu genlerin bağışıklık sisteminin virüse karşı verdiği tepkiyi etkileyerek insanların ciddi şekilde hastalanma veya ölme olasılığını artırdığı öne sürüldü. Bilimsel araştırmayı yürüten Profesör Hugo Zeberg ve Dr Svante Pääbo, çalışmalarında üçüncü kromozomda bulunan Neandertal genetik sekansına sahip olmanın 'kişide ciddi SARS-CoV-2 enfeksiyonu yarattığını ve ana genetik risk faktörü' olduğunu söyledi.



NEANDERTALLER KİM?



Bilim insanları bu insan türünün kalıntılarına ilk olarak dünya üzerinde Hırvatistan’da rastlamıştı. Neandertaller, on binlerce yıl önce insanlarla birlikte yaşayan ve görünüş ve boyut olarak insanlara çok benzemelerine rağmen daha bodur ve daha kaslı bir türdü.

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