Kontakt lensler, yüksek çözünürlüklü şeffaf ekranlara sahip. Aynı zamanda esnek de olan bu ekranlar sayesinde sanal gerçeklik ya da artırılmış gerçeklik için gözlük takma ihtiyacı ortadan kalkacak.



Özel üretilmiş ekran, "akıllı kontakt lens"in tam merkezinde yer alıyor. Batarya, anten ve işlemci ise kontakt lensin dış kısmına konumlandırılmış. Şirket, lenslerin sıradan kontakt lensler gibi gün boyu kullanılabileceğini iddia ediyor. Şimdiye kadar 100 milyon dolardan fazla yatırım çeken şirket,, prototipin denemelerine bu yıl başlanacağını açıkladı.



Ancak kontakt lensler sağlık ve güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Gözlere tamas eden bataryaların olası bir arıza durumunda körlüğe bile yol açabileceği ifade ediliyor.